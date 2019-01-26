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Göztepe - Galatasaray maçında VAR ile penaltı!

Göztepe - Galatasaray maçının 56. dakikasında VAR'dan gelen uyarının ardından Göztepe penaltı kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Göztepe - Galatasaray maçında VAR ile penaltı!
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26 Ocak 2019 20:25
Süper Lig'de Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan maçın 56. dakikasında VAR, devreye girdi.

Göztepe'nin kullandığı korner atışında ev sahibi takımın futbolcuları, Maicon'un topa elle hamlede yaptığı itirazlarında bulundu. Hakem Bülent Yıldırım, maçı devam ettirirken aradan bir dakika geçtikten sonra VAR'dan gelen uyarı ile maçı durdurdu.

Pozisyonu VAR ekranlarından kendisi izleyen Bülent Yıldırım, penaltı kararı verdi ve Göztepe penaltı atışı kullandı. Topun başına geçen Celso Borges ise topu dışarı attı.



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