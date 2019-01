Göztepe Galatasaray maçı ÖZET İZLE, Göztepe GS maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü mücadelenin 72. dakikasında Sinan Gümüş kaydetti. Göztepe, 57. dakikada Celso Borges ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

'in 19. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.Bu sonucun ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarırken, Göztepe 22 puanda kaldı.Galatasaray, ligin 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise bir sonraki maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlamasıyla 10 maç aradan sonra takımın başında sahaya çıktı.Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı. Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.Mücadelenin 9. dakikasında Galatasaray kalesi büyük bir tehlike atlattı. Linnes topu kaleci Muslera'ya gönderdi. Muslera topu kontrol ettikten sonra Göztepe'den Jerome pres yaptı. Muslera biraz zaman kaybetti ve topu uzaklaştırmak isterken Jerome ayağını uzattı. Jerome'den seken top direğin az farkla dibinden auta çıktı.Galatasaray kalesi 21. dakikada da önemli bir tehlike atlattı. Ceza sahasına havalandırılan topu Mariano Muslera'ya atmak istedi. Ancak top kaleye doğru yöneldi. Fernando Muslera son anda köşeden iki hamle ile topun kontrolünü sağladı.Mücadelenin 30. dakikasında Gassama, Feghouli'ye orta alanda sert bir müdahalede bulundu. Feghouli yerde kalırken hakem faulü belirledi. Gassama'ya pozisyonda bir de sarı kart çıktı. Serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahasına ortasında Maicon'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem VAR odasındaki değerlendirmeden sonra ofsayt kararı verdi.Galatasaray, ilk 30 dakikadan sonra daha etkili oynayan ve kontrolü eline alan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım baskı yapsa da golü bulamadı.İlk 45 dakika sonunda iki ekip de gol bulamadı. Göztepe ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.İkinci yarıya Galatasaray daha etkili başladı. Henüz 48. dakikada sarı-kırmızılı takı sağ kanattan etkili geldi. Feghouli topla buluştuktan sonra sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Feghouli'nin ortasına arka direkte Henry Onyekuru dokundu. Onyekuru'nun vurduğu topu son anda Beto çeldi. Bu pozisyonda yan hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı.Ev sahibi ekip 55. dakikada bir korner kazandı. Ceza sahasına kullanılan korner sonrası Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Top Galatasaraylı oyunculara geçtikten sonra hakem Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine oyunu durdurdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası Bülent Yıldırım pozisyonu kenardan izlemeye geldi ve ardından Göztepe lehinne penaltı kararı verdi. Penaltı için topun başına Celso Borges geçti. 57. dakikada Celso Borges'in penaltı vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.Galatasaray, mücadelenin 59. dakikasında Feghouli'nin yerden kalmasının ardından ceza yayından serbest vuruş kazandı. Selçuk İnan topun başına geçti. Selçuk tam vururken dengesini kaybetti ve etkili gitmeyen top kaleci Beto'da kaldı.Karşılaşmanın 69. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı uzun topa Henry Onyekuru hareketlendi. Onyekuru kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahası içinde zemine takıldı ve istediği gibi bir vuruş yapamadı. Top kaleci Beto'da kaldı.Galatasaray'da Badou Ndiaye orta sahada rakibiyle girdiği mücadeleyi kazandı ve Feghouli'ye uzun bir top gönderdi. Feghouli sağ kanattan ilerledikten sonra sağdan bindirme yapan Mariano'ya pasını çıkardı. Mariano ceza sahasının sağında yerden bir orta açtı. Mariano'nun ortasında Sinan Gümüş topa dokundu. Savunmanın hamlesine rağmen Sinan'ın vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray, 72. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi Göztepe, 79. dakikada hücum yönünün solundan korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topa Jerome iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Jerome'nin vuruşunda top üst direkten döndü ve Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.Göztepe 6 dakika uzatma verildikten sonra rakibi üzerinde baskı kurdu. 90+2. dakikada Yasin Öztekin'in vuruşunda top direkten geri döndü ve sonrasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.5. dakikasında sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Reis kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.9. dakikada Galatasaraylı oyuncuların geri pasla Muslera'ya gönderdiği topa baskı yapan Jerome meşin yuvarlağa dokunsa da top yandan dışarı çıktı.28. dakikada Onyekuru'nun sol çapraz pozisyon attığı şutta kaleci Beto topu kontrol etti.35. dakikada sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top dışarı gitti.38. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Halil'in vuruşunda top auta çıktı.Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza alanı içinde Jerome ile Maicon'un mücadelesinin ardından pozisyonu devam ettiren Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu bir kez daha izledi. Maicon'un topa elle temas ettiğine karar veren Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges'in şutunda top yandan auta gitti.72. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Sinan Gümüş göğsüyle müdahale ettiği top filelerle buluştu: 0-179. dakikada Yasin Öztekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztürk'ün şutunda top direkten oyun alanına döndü.Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.BornovaBülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf ÖzBeto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler (Dk. 71 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 76 Deniz Kadah), Poko, Halil Akbunar (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Castro, JeromeMuslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 90+4 Semih Kaya), Selçuk İnan (Dk. 79 Donk), Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 89 Muğdat Çelik)Dk. 72 Sinan Gümüş (Galatasaray)Dk. 31 Gassama, Dk. 74 Poko, Dk. 90+3 Deniz Kadah (Göztepe), Dk. 38 Sinan Gümüş, Dk. 71 Marcao, Dk. 85 Mariano (Galatasaray)Galatasaray bu sezon ligde oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 7 maçta 5 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son 11 maçta Galatasaray 10 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Galatasaray 4 galibiyet elde etti. Öte yandan iki takım arasında oynanan son 4 maçta takımlar 3 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 2 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.İkinci devreye deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 19. haftaya 22 puan ve averajla 11. sırada girdi. Bu sezon iç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak.Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 10 maçlık cezası sona erdi. En son 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe derbisinde takımın başında olan Terim, Göztepe deplasmanında takımını kenarından yönetecek. Cimbom, Terim'in olmadığı 85 günde ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu arada Aslan, İzmir'de coşkuyla karşılanırken, taraftarlar Fatih Hoca'ya sevgi gösterisinde bulundu.Ocak ayı transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray dört koldan forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Çin'den Alan'ın transferi için haber bekleyen, diğer yandan da Fransa Ligi'nden bir golcü transferi için masaya oturan Galatasaray Yönetimi bir sürpriz daha yaptı; John Guidetti!İspanya La Liga takımlarından Alaves'te forma giyen John Guidetti'nin transferi için devreye giren Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü ile görüşmelere başladı. Alaves'in satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerine sıcak bakmaması ve İsveçli golcüyü direkt bonservisi ile satmak istemesinden dolayı alternatif planlar hazırlayan Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde bu transfer sürecinden olumlu ya da olumsuz bir yanıt alması bekleniyor.26 yaşındaki John Guidetti, sezon başında Celta Vigo'dan 4 milyon euro bonservs bedeli ile Alaves'e transfer oldu ancak Aleves'te geride kalan 14 maçta golle tanışamadı. 2007 yılında İsveç takımlarından IF Bromma U17'den Manchester City U18 Takımı'na transfer olan Guidetti, kariyerinde Brommapojkarna, Manchester City, Burnley, Feyenoord ve Celtic takımlarında forma giydi.İsveç Milli Takımı'nın da her yaş kategorisinde forma giyen John Guidetti, Türkiye - İsveç maçından önce Galatasaray önce, ""Galatasaray büyük bir kulüp. Kesinlikle inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Ayrıca çok yetenekli futbolculara sahip bir kulüp. Tutkuların zirvede olduğu bir kulüp" ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray taraftarın sevgilisi İsveçli Johan Elmander de Guidetti hakkında, "Galatasaray'a önerdiğim isimleri size açıklayamam. John Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" ifadelerini kullanmıştı.Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Eren Derdiyok değere bindi. İki takviye yapacak olan Galatasaray henüz sıfır çekerken Eren'in affedilmesi ihtimali ortaya çıktı. Eren'in Fatih Terim'den özür dileyerek tekrar takıma dönebileceği kaydedildi.Bazı yöneticilerin de tecrübeli forvetin takıma yeniden katılması için Terim'le görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Forvet transferi görüşmelerinin sıkıştığı dönemde bazı yöneticilerin Terim'e, Eren'i affetmesi konusunda ricacı oldukları da ifade edildi. Eren Derdiyok'un ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı. İsviçre pasaportlu forvetin, Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. "Türkiye'den ve Galatasaray'dan ayrılıp bir Asya takımına gitmeye nasıl karar verdin?"- Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değildi. Bana üst seviyede oynama fırsatı veren muhteşem bir kulüptü. Fakat, Al Ittihad'ın teklifi de yeni bir maceraydı. Bu tercihten ötürü mutluyum diyebilirim. Ancak, kolay bir karar olmadı. Bu teklifi biraz da ailem için kabul ettim."Nadir görülen bir şey gerçekleşti ve yeni kulübünle çıkacağın ilk maçta kenarda ısınırken iki sarı kartla kırmızı kart gördün."- Evet, alışılmadık bir durumdu. Ben ısınmam gereken yerde ısınıyordum. Hakem orada ısınmamı istemedi, başka yerde devam etmemi söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. İlk önce sarı kart verdi. Gülerek, "Bana bundan bir tane daha verebilirsin." dedim, o da ikinci sarı kartı verdi. Hala hakemi anlamakta güçlük çekiyorum."PAOK'tan arkadaşın Prijovic ile çok yakın arkadaş oldunuz. Sosyal medyadaki fotoğraflardan bu sonucu çıkarabilir miyiz?"- Evet, Prijovic benim yakın arkadaşım. Hemen hemen bütün vaktimizi birlikte geçiriyoruz. Buraya gelirken ona ve daha önce burada oynayan tanıdıklarıma sordum. İyi bir iletişimimiz var. Hem sahada, hem saha dışında. Onunla aynı takımda oynamak bir ayrıcalık.