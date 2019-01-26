Göztepe Galatasaray maçı hangi kanalda? Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta?

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.



26 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Göztepe-Galatasaray maçı 26 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?







18. haftanın sonuçları



Akhisarspor 1-3 Beşiktaş

Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor

Antalyaspor 0-0 Kayserispor

Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü

Alanyaspor 2-0 Sivasspor

Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe

Kasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor



SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR

26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR

27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR

28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR



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Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.26 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Göztepe-Galatasaray maçı 26 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Akhisarspor 1-3 BeşiktaşYeni Malatyaspor 3-2 GöztepeBB Erzurumspor 1-2 Atiker KonyasporAntalyaspor 0-0 KayserisporGalatasaray 6-0 MKE AnkaragücüAlanyaspor 2-0 SivassporTrabzonspor 2-4 Medipol BaşakşehirBursaspor 1-1 FenerbahçeKasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.





Göztepe-Galatasaray maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 19. haftasında Göztepe-Galatasaray karşı karşıya gelecek.