Göztepe Galatasaray maçı canlı şifresiz izle (bein sports izle)

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Göztepe - Galatasaray maçı canlı şifresiz olarak bein Sports'ta izleniyor. Fatih Terim'in yeniden kulübeye döndüğü Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak takip edebilirsiniz. Digitürk üyeleri, üyelikleri kapsamında beİN Sports 1'denmaçın heyecanını yaşayabiliyorlar. Sporx'ten de Göztepe - Galatasaray maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.Galatasaray bu sezon ligde oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 7 maçta 5 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son 11 maçta Galatasaray 10 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Galatasaray 4 galibiyet elde etti. Öte yandan iki takım arasında oynanan son 4 maçta takımlar 3 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 2 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.İkinci devreye deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 19. haftaya 22 puan ve averajla 11. sırada girdi. Bu sezon iç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak.Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 10 maçlık cezası sona erdi. En son 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe derbisinde takımın başında olan Terim, Göztepe deplasmanında takımını kenarından yönetecek. Cimbom, Terim'in olmadığı 85 günde ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu arada Aslan, İzmir'de coşkuyla karşılanırken, taraftarlar Fatih Hoca'ya sevgi gösterisinde bulundu.Ocak ayı transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray dört koldan forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Çin'den Alan'ın transferi için haber bekleyen, diğer yandan da Fransa Ligi'nden bir golcü transferi için masaya oturan Galatasaray Yönetimi bir sürpriz daha yaptı; John Guidetti!İspanya La Liga takımlarından Alaves'te forma giyen John Guidetti'nin transferi için devreye giren Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü ile görüşmelere başladı. Alaves'in satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerine sıcak bakmaması ve İsveçli golcüyü direkt bonservisi ile satmak istemesinden dolayı alternatif planlar hazırlayan Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde bu transfer sürecinden olumlu ya da olumsuz bir yanıt alması bekleniyor.26 yaşındaki John Guidetti, sezon başında Celta Vigo'dan 4 milyon euro bonservs bedeli ile Alaves'e transfer oldu ancak Aleves'te geride kalan 14 maçta golle tanışamadı. 2007 yılında İsveç takımlarından IF Bromma U17'den Manchester City U18 Takımı'na transfer olan Guidetti, kariyerinde Brommapojkarna, Manchester City, Burnley, Feyenoord ve Celtic takımlarında forma giydi.İsveç Milli Takımı'nın da her yaş kategorisinde forma giyen John Guidetti, Türkiye - İsveç maçından önce Galatasaray önce, ""Galatasaray büyük bir kulüp. Kesinlikle inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Ayrıca çok yetenekli futbolculara sahip bir kulüp. Tutkuların zirvede olduğu bir kulüp" ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray taraftarın sevgilisi İsveçli Johan Elmander de Guidetti hakkında, "Galatasaray'a önerdiğim isimleri size açıklayamam. John Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" ifadelerini kullanmıştı.Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Eren Derdiyok değere bindi. İki takviye yapacak olan Galatasaray henüz sıfır çekerken Eren'in affedilmesi ihtimali ortaya çıktı. Eren'in Fatih Terim'den özür dileyerek tekrar takıma dönebileceği kaydedildi.Bazı yöneticilerin de tecrübeli forvetin takıma yeniden katılması için Terim'le görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Forvet transferi görüşmelerinin sıkıştığı dönemde bazı yöneticilerin Terim'e, Eren'i affetmesi konusunda ricacı oldukları da ifade edildi. Eren Derdiyok'un ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı. İsviçre pasaportlu forvetin, Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. "Türkiye'den ve Galatasaray'dan ayrılıp bir Asya takımına gitmeye nasıl karar verdin?"- Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değildi. Bana üst seviyede oynama fırsatı veren muhteşem bir kulüptü. Fakat, Al Ittihad'ın teklifi de yeni bir maceraydı. Bu tercihten ötürü mutluyum diyebilirim. Ancak, kolay bir karar olmadı. Bu teklifi biraz da ailem için kabul ettim."Nadir görülen bir şey gerçekleşti ve yeni kulübünle çıkacağın ilk maçta kenarda ısınırken iki sarı kartla kırmızı kart gördün."- Evet, alışılmadık bir durumdu. Ben ısınmam gereken yerde ısınıyordum. Hakem orada ısınmamı istemedi, başka yerde devam etmemi söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. İlk önce sarı kart verdi. Gülerek, "Bana bundan bir tane daha verebilirsin." dedim, o da ikinci sarı kartı verdi. Hala hakemi anlamakta güçlük çekiyorum."PAOK'tan arkadaşın Prijovic ile çok yakın arkadaş oldunuz. Sosyal medyadaki fotoğraflardan bu sonucu çıkarabilir miyiz?"- Evet, Prijovic benim yakın arkadaşım. Hemen hemen bütün vaktimizi birlikte geçiriyoruz. Buraya gelirken ona ve daha önce burada oynayan tanıdıklarıma sordum. İyi bir iletişimimiz var. Hem sahada, hem saha dışında. Onunla aynı takımda oynamak bir ayrıcalık.