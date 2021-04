Göztepe Galatasaray İZLE, GS maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Fırat Aydınus'un yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Göztepe - Galatasaray maçını beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.



SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 18 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırdı.



FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA'NIN CEZALARI BİTTİ



Galatasaray'da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala maçta saha kenarında yer alacak. Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.







GÖZTEPE - GALATASARAY: 58. RANDEVU



Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.





Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan Galatasaray, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray'da cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed maç kadrosunda yer almıyor.

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, "seks partisine katıldığı" yönünde haber yapan Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar'ı mahkemeye vereceğini açıkladı.Instagram hesabından bir açıklama yapan Babel, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek; mahkeme sonucunda kazanılacak olası tutarın hayır kurumlarına bağışlanacağını ifade etti.BABEL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMIGazetecilik kendi değerleri olan bir meslektir!Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de haberlerin %90'ı dedikodulara dayanıyor ve okuyucuyu yanlış şekilde yönlendirmek için hikayeler uyduruluyor.Geçmiş yıllarda; sözleşmemle, yaptığım müzakerelerle veya eski kulüplerimle gerçekleştirdiğim görüşmelerle ilgili olsun, hakkımda yapılan çok sayıda yanlış haberi birçok kez kabul ettim.Ama kabul etmeyeceğim şey, karakterime yapılan hakarettir!Nevzat Dindar, sen gerçeklere dayandırmadığın uydurma hikayelerinle gazetecilik mesleği için bir utanç kaynağısın. Bu kabul edilemez bir durum ve asla tolere edilmeyecek.Böylesi birini bünyesinde bulunduran Milliyet Spor'a ve kendisini gazeteci olarak adlandıran Nevzat Dindar'a karşı gerekli tüm yasal prosedürü başlatacağım.Kazanılacak herhangi bir maddi tazminat hayır kurumlarına bağışlanacak.Umarım bu, Türkiye'de mesleklerini bu şekilde yapan tüm gazeteciler için bir örnek olur.Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözleriyle başlayan krizle ilgili gelişmeleri değerlendirdi ve özel bir haberi paylaştı. İşte Levent Tüzemen'in yazısı..."POLAT'IN SÜPÜRGECİSİ DEĞİLİM"- Fatih Terim'den bugün nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Göztepe maçında alınacak kötü bir sonuç istifa getirir mi?"Fatih Terim, Galatasaray'dan üç defa ayrıldı ama istifa etmedi. Dördüncü gelişinde Galatasaray taraftarına bir söz verdi. Ben Terim'in istifa edeceğini düşünmüyorum. Bana bir bilgi geldi... Terim, Florya'da sohbet ederken, Başkan Mustafa Cengiz'e, "Beni görevden alacakmışsınız" diye sormuş ve "Hatta seçimde Adnan Polat'a destek verecekmişsiniz" demiş. Cengiz de Terim'e yönelik, "Hocam sen de biliyorsun ki seni görevden almayacağım. Böyle bir şey asla gündemimde yok ve olamaz da. Ayrıca bir şey hatırlatayım, seçimde kimin aday olacağı beni ilgilendirmez. Üstelik ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim" karşılığını vermiş. Zaten seçim kulislerine baktığın zaman bütün başkan adayları Terim kozunu kullanmaya çalışıyorlar."G.SARAY CAMİASI ALBAYRAK'I İSTEMEZ!-Seçim kulisleri tam gaz devam ediyor. Abdurrahim Albayrak aday olacak mı? İddialara göre Albayrak eski başkanları ziyaret edip destek arıyormuş..."Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Yaşam tarzında bile Galatasaray'ın zaman zaman ailesinin önüne geçtiğini söyleyebilirim. Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Eski başkanları ziyaret etmesi doğrudur, ekonomik olarak da çok güçlüdür, Galatasaray'a kasa kolaylıkları da sağlar ama Galatasaray camiasının Albayrak'ı başkan olarak gündemde tutacağını düşünmüyorum."İSTİFA EDİN! HAYIR SAVAŞACAĞIMBaşkan Mustafa Cengiz'in hafta içi yaptığı açıklamalarla tansiyonun yükseldiği Galatasaray'da yönetim kurulu dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncular için, "Çıkın haysiyetinizle, şerefinizle oynayın" diyen Cengiz'in gerginlik yaratan bu sözleri sonrası yapılan zirveye Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Okan Böke, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu, Ömer Cansever ve Sportif AŞ'den Oytun Özer katıldı. Toplantıda yöneticiler Başkan Mustafa Cengiz'e, "Başkanım son birkaç gündür çok yıprandınız. Zaten ağır bir rahatsızlıkla mücadele ediyorsunuz. Biz daha fazla üzülmenizi, yıpranmanızı istemiyoruz. Sağlığınız her şeyden önemli. Aynı şekilde Galatasaray da bu yaşananlardan etkileniyor, zarar görüyor. İstifanız hem sizin hem de kulüp için daha iyi olur" dediği öğrenildi. Ancak Başkan Cengiz ekibine, "Böyle bir şeyi asla düşünmüyorum. Kongreye kadar bu görevde kalacağım, seçime de gireceğim, inşallah da zaferle ayrılacağım" karşılığını verdi. Ayrıca Başkan'ın toplantıdaki istifa iddiaları için de çevresine, "Yönetimden kimse bana 'istifa et' diyemez. Eğer ben istifa etmezsem o kişinin istifa etmesi şart" dediği kaydedildi.MUSTAFA CENGİZ İLE KONUŞTUM- Galatasaray 3 gündür medyanın gündemine oturdu... Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim ve takım arasında neden bunlar yaşanıyor? Siz Mustafa Cengiz ile görüştünüz mü? Görüştüyseniz size neler söyledi?"Başkan Mustafa Cengiz ile iki gündür görüşüyorum. Hatta kendisine futbolculara yönelik 'haysiyet' ve 'şeref' ile ilgili söylemlerini hatırlattım, 'Doğru muydu bu sözleriniz?' dedim. Cengiz bana, "Söylediklerimi bir daha dinle. Çünkü ben oyunculara 'Haysiyetsizsiniz, şerefsizsiniz' demedim. Galatasaray Kulübü'nde oynuyorsanız, sahaya yüreğinizi koyarak oynayacaksınız yorumunu yaptım" dedi.""TV'LERDE BANA HAKARET EDİYORLAR"Medyada yorum yapanları dinliyorum, genelde Galatasaraylı oyuncuların saha içinde en ufak bir olayda birbirlerini kollamadıkları yorumları yapılıyor. Örneğin; 'Yedlin'e Lens'in yaptığı hareketten sonra Galatasaraylı oyuncuların hiçbiri tepki göstermedi. Oysa arkadaşlarına destek verselerdi, hakem Ali Palabıyık belki de farklı bir noktada olacaktı' yorumunu yapanlar, Başkan Cengiz'in sözlerini olumsuz değerlendirmeye çalışıyorlar ve ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Özellikle Cengiz, televizyon kanallarında kendisine yönelik bazı yorumcuların hakaret içerikli sözler sarf etmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Hatta bana şöyle dedi: "Medyada çok büyük ahlaki bir erozyon ve çöküş var maalesef. Doğru insanlar ve davranışlar bu ahlaksız saptırma ortamına uygun olmuyor. Kısa planda dürüstler kaybedebilir, ancak uzun vadede kazanan her zaman doğruluk ve dürüstlük olacaktır." Fatih Terim ile Mustafa Cengiz, birbirleriyle yan yana gelebilecek seviyedeler. Terim, Başkan'a "Benim için bunları söylediniz mi?" diye sorabilir. Başkan da takım içinde bir sorun varsa ya da başarısız sonuçlarda Terim'e sorular yöneltebilir.OYUNCULAR KIZACAKLARINA 8'DE 8 YAPSIN-Galatasaray yaşanan bu süreçten nasıl etkilenir?"Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için havlu attı mı? Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kendi elinde değil. Beşiktaş kaybeder, Galatasaray kazanır, puan farkı azalır, o zaman şans ibresi yukarı tırmanır. Eğer Galatasaray geçmişteki gibi Beşiktaş ile yine final havasında bir maç sürecini yakalarsa, şanslar Terim ve öğrencilerine geçer. Çünkü finalleri Galatasaray hep doğru oynamıştır. Galatasaraylı oyuncuların Başkan'ın söyleminden etkileneceklerini düşünmüyorum. Önlerinde 8 maç var. Galatasaraylı oyuncular, öfkeleneceklerine çıkıp adam gibi oynayarak 8'de 8 yapıp kendilerine laf atan insanlara bu galibiyetleri kapak yapmalıdır. Ama yapamazlarsa o zaman eleştirenler haklı çıkar."BÜTÜN ADAYLARI SOLLAR!- Yönetimden aday olacağı konuşulan diğer isim ise Kaan Kançal Kaan Bey liste hazırlıyor mu? Adnan Polat'ın da adı gündemde. Neler oluyor kulislerde?"Galatasaray'ın son yıllarında göreve gelen başkanların mutfak tecrübesi yok. Bu zafiyet yönetimlere olumsuz yansıyor. Kaan Kançal, G.Saray'ın geleceği için önemli değerlerden biri. Daha önceki prens Adnan Öztürk'tü, başkanlık seçimlerini Polat'a karşı kaybetti. İkinci prens Hakan Üstünberk'ti. Başkan adayı olmadı. Diğer prenslerden Cemal Özgörkey de defalarca başkanlığa hazırlanmasına rağmen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine 2. başkan olarak girmeyi kabul etti. Hatta Özgörkey'e neden başkan adayı olmadığını sordum, "Önce mutfakta pişmeyi düşündüm" dedi. Kançal, Cengiz yönetiminin en önemli isimlerindendir. Kançal'a seçime girecek yöneticiler teklifte bulunmuşlar ama istifa etmeyi uygun görmemiş. Çünkü bir yönetimle göreve geldiğini ve süresini yönetimle tamamlamayı düşündüğünü söylemiş. Helal olsun kendisine! Adnan Polat'ın adı hep gündemde. Ancak Polat, Yiğit Şardan'ı ön plana çıkartıyor. Şardan seçim kazanamaz ama Polat kendi girerse 4 adayı da sollar."POLAT, TERİM İLE ÇALIŞMAZ"Ama Polat, Terim ile çalışmaz. Çünkü başkan olduğunda Terim'i getirmek istemişlerdi. Hatta Polat bana, Terim'in kendisine 'Evet' dediğini ve "Gelecek diye Rijkaard'ı kovdum ama gelmedi. Sonra Ünal Aysal ile anlaştı" diye serzenişte bulunmuştu.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kritik Göztepe maçında dikkat çeken tercihlere imza attı.Deneyimli teknik adam, Radamel Falcao ve Muhammed'in eksikliğinde forvette Halil'e görev verirken, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu da sahaya sürdüğü kadroya yazdı.HENRY ONYEKURU KULÜBEDEGalatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olan Henry Onyekuru, hafta içindeki sakatlığının ardından yedek kulübesinde yer aldı. Geldikten sonra Galatasaray'ın en önemli skor güçlerinden biri olan Nijeryalı, oynadığı 11 lig maçında 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.EMRE AKBABA KESİK YEDİSon 4 haftanın 3'ünde ilk 11'de yer alan Emre Akbaba, Göztepe maçında yedek kulübesine gönderildi. Akbaba, bu sezon 23 maçta oynamış ve 2 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.ARDA TURAN YİNE YOKFatih Terim'in en güvendiği isimlerden biri olan Arda Turan da kulübede yer alan isimlerden biri oldu. Fatih Terim, 32. haftadaki Hatayspor maçında devrede oyundan aldığı Arda Turan'a Göztepe maçında 11'de şans vermedi.Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.Galatasaray kulübü yöneticilerinden Mahmur Recevik, Clubhouse üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı.Recevik Clubhouse yayınında yönetim kurulu olarak Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını ancak Cengiz'in kabul etmediğini, yeniden seçimde yeniden başkan seçileceğini düşündüğünü söyledi. Recevik ayrıca Abdurrahim Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşündüğünü söyledi.Recevik'in açıklamaları şu şekilde:"BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'E İSTİFAYI ÖNERDİK""Bugünkü toplantıda 7 yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Salı günü başkanın TV'deki konuşmaları beğenmediğimiz bir tutumdu. Pazartesi günü bir dernekte yaptığı konuşmalar ve bunların gazeteye yansıması da rahatsız ediciydi. Başkan Mustafa Cengiz istifa etmeyeceğini söyledi. Yeniden aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Diğer yönetici arkadaşlarımın da görüşleri benimle aynı.""ABDURRAHİM ALBAYRAK ADAY OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM""Yönetimin içinden bir aday çıkarsa o ismin Abdurrahim Albayrak olacağını düşünüyorum. Ben Abdürrahim Albayrak aday olacak diye düşünüyorum.""Diğer yönetici arkadaşlar Okan, Dilek, Kaan, Emre hepimiz aynı şeyi söyledik ama istifaya ikna edemedik Başkanı.""Kayyumluk bir durum yok şu anda. Başkan istifa ederse 2. Başkan kulübü seçime götürür. Başkana hepimiz söyledik, anlattık istifa etmesi gerektiğini söyledik. Kendisi kabul etmedi. Umarım ailesi tarafından ikna edilir."Öte yandan yöneticilerden Okan Böke de Clubhouse yayınında konuştu. Böke Başkan Cengiz ile ilgili, "Her şeyin önemlisi Mustafa başkanın sağlığı. İlk başta da söyledim gitmemiz gerektiğini." sözlerini kullandı.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından önce yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yaşanan gelişmelere cevap verdi.KİMSE KENDİ ADINA DOKUNAMAZBazı konular herkesin merak ettiğini de biliyorum ama Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir.SIRADAN BİR ANTRENÖR DEĞİLİMŞöyle bakıyorum, dünyanın her tarafından ismim nereye yazılırsa Galatasaray yazılmış. 50 seneye varan kapıdan girdiğim andan itibaren örf ve ananelerine adapte olmak müthiş bir çaba harcamışım. Galatasaray çabasına terbiyesine özen göstermişim. Demin de söyledim. Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının beni böyle gördüğüne inanıyor, hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaraylıyım. Bu ne demektir, ben hareket halindeki trene yolda binmedim.SAHADA EMEK VERENE DOKUNULAMAZOrtasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz. Kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maçtan sonra daha rahat konuşabiliriz. Benim takımımla, kulübümle, camiamla ilgili fikirlerim aşağı yukarı budur.MAÇ DEĞERLENDİRMESİ"Göztepe son haftaların formda ekibi. Ayrıca, federasyonda milli takımlarda beraber çalıştığım çok da sevdiğim değerli de bir hocaları var, Ünal kardeşim. Göztepe ile iyi uyum içerisinde. Ancak biz son maçları hiç iyi geçmiyoruz ama Galatasaray bazı şampiyonluklarını, birçok başarılarını sahaya karakterini koyan ve de vazgeçmeyen bir Galatasaray var. Öyle olmasını ümit ediyorum. Biz böyle yaparak birçok başarı elde ettik. Bugün öyle bir reaksiyon bekliyorum oyuncularımdan. ""Hepimiz için kötü bir hafta geçti. Puan kayıplarından hepimizin büyük üzüntüsü var. Galatasaray böyle durumlarda reaksiyon gösterir, vazgeçmez, karakter koyar. Bütün başarıların altında bu yatar Galatasaray'da. Eğer matematiksel devam ediyorsa ümit vardır. Galatasaray bu ümitleri yıllarca kullanmıştır. Böyle bir şey bekliyorum Galatasaray'dan. Bunu çok zaman yaptıkGalatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.