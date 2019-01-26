Göztepe Galatasaray canlı radyo yayını dinle, Göztepe GS maçı hangi radyoda canlı?

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

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TRT Radyo 1'in FM verici frekansları İl İlçe İstasyon Adı Erp Gücü Frekansı Yay.Gir.Tarihi 1. Adana Yüreğir Adana 30000 96.7 21.05.1991 2. Adıyaman Çelikhan Çelikhan 1000 92.7 09.05.2007 3. Adıyaman Kahta Adıyaman 30000 88.8 12.11.1994 4. Afyon İscehisar Afyon 5000 97.0 03.01.1991 5. Afyon Sandıklı Sandıklı 5000 89.1 15.08.2007 6. Ağrı Doğubeyazıt Doğubeyazıt 1000 92.3 09.01.2007 7. Ağrı Eleşkirt Ağrı 30000 88.2 29.05.1991 8. Aksaray Merkez Aksaray RL 1250 88.5 04.09.2008 9. Amasya Merkez Amasya 30000 97.3 25.04.1991 10. Amasya Merkez Amasya-II 1000 94.7 07.03.2008 11. Ankara Beypazarı Karlıktepe RL 5000 107.3 17.05.1991 12. Ankara Çankaya(Merkez) Dikmen 5000 95.6 13.01.2009 13. Ankara Elmadağ Ankara 30000 93.3 27.04.1991 14. Ankara Kızılcahamam Kızılcahamam 1000 92.7 25.04.2007 15. Antalya Akseki Akseki 1000 88.5 14.06.2007 16. Antalya Alanya Alanya 1000 90.3 27.01.2009 17. Antalya Demre Demre 1250 101.7 27.01.2009 18. Antalya Elmalı Elmalı 5000 99.6 15.07.2002 19. Antalya İbradı İbradı 1000 88.3 13.06.2007 20. Antalya Kaş Kalkan 1000 98.8 24.05.2007 21. Antalya Kaş Kaş 1000 88.1 06.12.2000 22. Antalya Kumluca Kumluca 5000 93.1 25.10.1991 23. Antalya Merkez Antalya 30000 88.4 11.06.1991 24. Ardahan Çıldır Çıldır-II 1000 96.3 11.01.2007 25. Ardahan Merkez Şahinbey 5000 90.4 31.12.1991 26. Ardahan Posof Posof 5000 107.4 18.06.1991 27. Artvin Ardanuç Ardanuç 1000 95.5 15.02.2007 28. Artvin Merkez Artvin RL 5000 94.4 20.06.1991 29. Artvin Murgul Murgul 75 95.1 19.06.2008 30. Artvin Şavşat Şavşat 5000 107.9 31.12.1993 31. Artvin Yusufeli Yusufeli 1000 92.3 16.02.2007 32. Aydın Karacasu Karacasu 1000 89.9 12.03.2007 33. Aydın Kuşadası Dilek 5000 98.7 19.04.1991 34. Aydın Merkez Yağcılar 5000 98.5 01.07.2004 35. Balıkesır Ayvalık Ayvalık 5000 88.4 16.06.1991 36. Balıkesır Sındırgı Balıkesir 30000 92.6 28.08.1996 37. Batman Sason Sason 1000 90.3 09.05.2006 38. Bayburt Demirözü Demirözü 1000 100.7 27.07.2007 39. Bayburt Merkez Bayburt-I 5000 104.3 08.09.1991 40. Bilecik Bozüyük Bozüyük 1000 90.9 17.05.2007 41. Bingöl Merkez Bingöl-II 5000 89.3 18.05.2007 42. Bingöl Solhan Bingöl 30000 99.2 17.06.1991 43. Bingöl Yedisu Yedisu 1000 91.1 15.05.2006 44. Bitlis Hızan Hızan 1000 87.9 05.05.2006 45. Bitlis Merkez Bitlis 5000 98.0 31.07.1993 46. Bitlis Tatvan Tatvan 1000 90.3 04.04.2006 47. Bolu Göynük Göynük 1000 94.3 12.04.2007 48. Bolu Merkez Bolu 5000 89.6 29.04.1991 49. Burdur Bucak Kartaltepe 5000 101.5 24.09.1991 50. Burdur Altınyayla Koçaşdağı 5000 103.0 25.09.1991 51. Bursa Harmancık Harmancık 1000 89.1 14.12.2006 52. Bursa İnegöl İnegöl 1000 97.5 12.06.2007 53. Bursa Merkez Bursa 30000 99.5 14.09.1991 54. Bursa Merkez Gündoğdu 5000 87.9 09.10.2003 55. Çanakkale Bayramiç Çanakkale 30000 93.0 08.02.1987 56. Çanakkale Gökçeada Gökçeada 5000 99.0 01.06.1991 57. Çankırı Eldivan Eldivan 30000 88.4 14.02.1994 58. Çankırı Ilgaz Kastamonu 30000 93.2 29.03.1991 59. Çorum Merkez Karaören RL 5000 105.7 15.06.1991 60. Denizli Merkez Denizli 30000 95.2 14.04.1991 61. Diyarbakır Merkez Diyarbakır 30000 98.4 13.06.1991 62. Düzce Merkez Düzce 1000 88.3 30.03.2005 63. Edirne Uzunköprü Edirne 30000 97.9 10.04.1991 64. Elazığ Baskil Elazığ 30000 94.8 23.05.1991 65. Elazığ Keban Keban 1000 90.3 16.05.2007 66. Elazığ Maden Maden 1000 91.1 13.03.2007 67. Elazığ Palu Palu 1000 89.4 25.04.2006 68. Erzincan Kemaliye Kemaliye 1000 88.7 15.12.2005 69. Erzincan Merkez Erzincan 30000 88.0 19.06.1991 70. Erzurum Hınıs Güzelbaba 5000 91.8 15.08.1991 71. Erzurum İspir İspir 1000 90.3 22.05.2007 72. Erzurum Merkez Erzurum 30000 90.8 29.05.1991 73. Erzurum Oltu Oltu-I 5000 95.6 12.08.1991 74. Erzurum Uzundere Uzundere-I 1000 90.3 09.01.2007 75. Eskişehir Merkez Eskişehir 30000 89.0 28.03.1991 76. Eskişehir Sivrihisar Sivrihisar 30000 90.2 22.04.1994 77. Gaziantep Şehitkamil Gaziantep 30000 92.0 19.05.1991 78. Giresun Merkez Giresun 1000 107.3 30.03.2007 79. Gümüşhane Merkez Gümüşhane 5000 98.0 28.10.1993 80. Hakkari Merkez Bağışlı 5000 99.4 21.06.1991 81. Hakkari Merkez Hakkari 1000 90.3 11.08.2003 82. Hatay İskenderun Çobandede 30000 93.6 14.06.1991 83. Hatay Yayladağı Yayladağı-II 1000 100.8 11.01.2007 84. Iğdır Aralık Yenidoğan 30000 88.6 16.06.1995 85. Iğdır Merkez Iğdır 1000 102.2 12.06.2007 86. Isparta Aksu Aksu 1000 88.7 23.08.2007 87. Isparta Keçiborlu Isparta 30000 94.0 05.04.1991 88. Isparta Merkez Isparta-II 5000 95.1 14.08.2007 89. İstanbul Merkez İstanbul 30000 95.6 09.04.1994 90. İzmir Karaburun Karaburun 5000 88.7 20.04.1991 91. İzmir Merkez İzmir 30000 94.7 09.08.1989 92. İzmir Ödemiş Ödemiş 5000 92.9 17.04.1991 93. K.Maraş Elbistan Elbistan 30000 91.4 14.06.1991 94. K.Maraş Merkez Ahırdağı 5000 99.8 28.09.1991 95. Karabük Merkez Karabük 5000 100.0 02.09.2005 96. Karaman Merkez Karaman 30000 96.4 13.04.1991 97. Karaman Sarıveliler Ermenek 5000 103.8 22.10.1991 98. Kars Digor Tuzluca 5000 101.0 29.03.2006 99. Kars Kağızman Kağızman 1000 95.1 18.04.2006 100. Kars Merkez Kars 30000 100.8 18.06.1991 101. Kastamonu Bozkurt Bozkurt 30000 88.3 13.11.1994 102. Kayseri Bünyan Kayseri 30000 89.4 15.05.1991 103. Kayseri Pınarbaşı Pınarbaşı 5000 107.1 18.04.1991 104. Kayseri Sarız Sarız 1000 95.1 18.04.2007 105. Kayseri Sarız Yeşilkent 5000 107.3 09.10.1991 106. Kayseri Yeşilhisar Yeşilhisar 1000 95.1 14.05.2007 107. Kilis Merkez Kilis RL 5000 94.4 18.05.1991 108. Kırıkkale Merkez Kırıkkale RL 5000 105.9 31.12.1991 109. Kırklareli Demirköy Demirköy 30000 94.5 04.05.1994 110. Kırşehir Merkez Kırşehir 30000 97.6 15.04.1991 111. Kocaeli Gebze Gebze 5000 105.5 24.01.2007 112. Kocaeli Merkez İzmit 30000 90.5 08.04.1991 113. Konya Beyşehir Beyşehir 5000 97.2 17.11.2001 114. Konya Bozkır Bozkır 5000 93.1 31.12.1991 115. Konya Hadim Hadim RL 5000 94.0 07.09.1991 116. Konya Meram Konya 5000 103.2 31.10.2007 117. Konya Seydişehir Seydişehir 1000 90.3 06.02.2007 118. Konya Tuzlukçu Akşehir 30000 89.2 14.04.1991 119. Kütahya Gediz Gediz 1000 95.3 10.05.2007 120. Kütahya Merkez Kütahya 30000 90.2 18.04.1994 121. Malatya Hekimhan Hekimhan 1000 93.5 02.03.2007 122. Malatya Merkez Malatya 5000 101.3 21.12.2005 123. Manisa Demirci Demirci 1000 89.5 15.05.2007 124. Manisa Merkez Manisa 1000 92.1 09.05.2006 125. Manisa Soma Soma RL 5000 94.0 15.07.1991 126. Manisa Turgutlu Salihli 5000 100.1 01.08.1991 127. Mardin Derik Derik-II 1000 90.1 12.04.2007 128. Mardin Merkez Cumatepe RL 5000 107.0 21.09.1991 129. Mardin Nusaybin Nusaybin 30000 96.8 09.10.1993 130. Mardin Savur Savur 1000 90.1 18.04.2007 131. Mersin Anamur Anamur RL 5000 101.8 09.10.1991 132. Mersin Merkez Mersin 5000 92.0 18.06.1994 133. Mersin Silifke Silifke 30000 97.0 20.05.1991 134. Muğla Bodrum Bodrum 5000 94.6 23.04.1991 135. Muğla Datça Datça 30000 95.8 25.05.1994 136. Muğla Fethiye Fethiye 5000 97.7 21.10.1991 137. Muğla Köyceğiz Köyceğiz 30000 105.1 16.07.1992 138. Muğla Marmaris Marmaris RL 5000 98.2 16.06.1991 139. Muğla Merkez Muğla-II 1000 105.3 06.03.2007 140. Muğla Yatağan Muğla 30000 88.8 06.03.1987 141. Muş Merkez Muş-II 5000 90.9 17.07.2008 142. Nevşehir Avanos İdiş RL 5000 99.6 19.06.1991 143. Niğde Çamardı Çamardı 1000 101.5 09.01.2007 144. Niğde Merkez Niğde 30000 90.0 18.04.1994 145. Niğde Ulukışla Ulukışla 5000 88.4 06.09.1991 146. Ordu Kabataş Kabataş 1000 88.6 08.01.2007 147. Ordu Mesudiye Mesudiye-II 1000 101.5 26.03.2007 148. Ordu Perşembe Ordu 30000 99.9 22.04.1991 149. Osmaniye Merkez Osmaniye 1000 107.7 27.07.2005 150. Rize Çamlıhemşin Çamlıhemşin-II 1000 90.3 01.03.2007 151. Rize Merkez Dağsu 750 103.0 04.09.1991 152. Samsun Merkez Samsun-II 5000 95.2 17.03.2008 153. Samsun Merkez Samsun 30000 94.8 23.04.1991 154. Şanlıurfa Merkez Şanlıurfa 1000 98.1 03.05.2006 155. Şanlıurfa Suruç B.Kavis RL 30000 97.1 25.09.1991 156. Siirt Kurtalan Kurtalan 30000 99.6 23.10.2002 157. Siirt Pervari Pervari 1000 88.3 28.04.2006 158. Sinop Dikmen Dikmen 1000 91.5 05.01.2007 159. Sinop Erfelek Erfelek-II 1000 90.1 05.01.2007 160. Şırnak Beytüşşebap Beytüşşebap 1000 92.7 15.06.2006 161. Şırnak Cizre Cizre 30000 101.9 13.06.1991 162. Şırnak Uludere Uludere 1000 88.7 16.06.2006 163. Sivas Doğanşar Doğanşar 1000 91.5 12.04.2007 164. Sivas İmranlı Yaylacık 1000 101.3 31.07.2007 165. Sivas Kangal Kangal RL 5000 97.6 23.06.1991 166. Sivas Merkez Sivas 30000 93.6 16.05.1991 167. Sivas Şarkışla Şarkışla RL 5000 106.9 27.03.1991 168. Tokat Almus Almus 1000 89.5 11.01.2007 169. Tokat Merkez Tokat-I 1000 94.4 31.10.2003 170. Tokat Reşadiye Reşadiye 1000 92.3 11.01.2007 171. Tokat Zile Zile 1000 90.3 10.01.2007 172. Trabzon Akçaabat Trabzon 30000 88.8 21.04.1991 173. Trabzon Çaykara Çaykara 1000 94.7 26.01.2007 174. Trabzon Maçka Maçka-II 1000 89.1 19.12.2006 175. Tunceli Mazgirt Tunceli 30000 89.2 20.07.1996 176. Tunceli Pülümür Pülümür 1000 91.5 17.05.2006 177. Uşak Merkez Uşak 1000 105.5 08.01.2009 178. Van Bahçesaray Bahçesaray 1000 88.7 21.12.2005 179. Van Çaldıran Çaldıran-II 1000 88.7 08.11.2005 180. Van Çatak Çatak 1000 90.3 09.11.2005 181. Van Gürpınar Gürpınar 1000 88.7 09.11.2005 182. Van Gürpınar Güzeldere RL 5000 96.4 22.09.1991 183. Van Merkez Van 30000 94.8 15.06.1991 184. Van Muradiye Muradiye 1000 91.5 23.12.2005 185. Van Özalp Nacar RL 5000 93.2 22.06.1991 186. Yozgat Çekerek Çekerek 1000 89.5 10.01.2007 187. Yozgat Kadışehri Kadışehri 1000 91.9 17.05.2007 188. Yozgat Merkez Yozgat RL 5000 98.0 03.08.1991 189. Zonguldak Çaycuma Çaycuma RL 5000 106.9 28.04.1991 190. Zonguldak Merkez Zonguldak 30000 88.8 30.04.1991

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ile deplasmanda mücadele ediyor. Göztepe- Galatasaray maçı canlı olarak radyodan da dinlenebiliyor. Digitürk üyeleri, üyelikleri kapsamında beİN Sports 1'denmaçın heyecanını yaşayabiliyorlar. Futbol tutukunları, Türkiye'nin en iyi spor sitesi Sporx'ten de Göztepe - Galatasaray maçını canlı olarak takip edebilirler.Galatasaray bu sezon ligde oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 7 maçta 5 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son 11 maçta Galatasaray 10 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Galatasaray 4 galibiyet elde etti. Öte yandan iki takım arasında oynanan son 4 maçta takımlar 3 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 2 maçın tamamında ilk yarılar berabere tamamlandı. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.İkinci devreye deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 19. haftaya 22 puan ve averajla 11. sırada girdi. Bu sezon iç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak.Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 10 maçlık cezası sona erdi. En son 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe derbisinde takımın başında olan Terim, Göztepe deplasmanında takımını kenarından yönetecek. Cimbom, Terim'in olmadığı 85 günde ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu arada Aslan, İzmir'de coşkuyla karşılanırken, taraftarlar Fatih Hoca'ya sevgi gösterisinde bulundu.Ocak ayı transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray dört koldan forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Çin'den Alan'ın transferi için haber bekleyen, diğer yandan da Fransa Ligi'nden bir golcü transferi için masaya oturan Galatasaray Yönetimi bir sürpriz daha yaptı; John Guidetti!İspanya La Liga takımlarından Alaves'te forma giyen John Guidetti'nin transferi için devreye giren Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü ile görüşmelere başladı. Alaves'in satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerine sıcak bakmaması ve İsveçli golcüyü direkt bonservisi ile satmak istemesinden dolayı alternatif planlar hazırlayan Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde bu transfer sürecinden olumlu ya da olumsuz bir yanıt alması bekleniyor.26 yaşındaki John Guidetti, sezon başında Celta Vigo'dan 4 milyon euro bonservs bedeli ile Alaves'e transfer oldu ancak Aleves'te geride kalan 14 maçta golle tanışamadı. 2007 yılında İsveç takımlarından IF Bromma U17'den Manchester City U18 Takımı'na transfer olan Guidetti, kariyerinde Brommapojkarna, Manchester City, Burnley, Feyenoord ve Celtic takımlarında forma giydi.İsveç Milli Takımı'nın da her yaş kategorisinde forma giyen John Guidetti, Türkiye - İsveç maçından önce Galatasaray önce, ""Galatasaray büyük bir kulüp. Kesinlikle inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Ayrıca çok yetenekli futbolculara sahip bir kulüp. Tutkuların zirvede olduğu bir kulüp" ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray taraftarın sevgilisi İsveçli Johan Elmander de Guidetti hakkında, "Galatasaray'a önerdiğim isimleri size açıklayamam. John Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam" ifadelerini kullanmıştı.Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Eren Derdiyok değere bindi. İki takviye yapacak olan Galatasaray henüz sıfır çekerken Eren'in affedilmesi ihtimali ortaya çıktı. Eren'in Fatih Terim'den özür dileyerek tekrar takıma dönebileceği kaydedildi.Bazı yöneticilerin de tecrübeli forvetin takıma yeniden katılması için Terim'le görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Forvet transferi görüşmelerinin sıkıştığı dönemde bazı yöneticilerin Terim'e, Eren'i affetmesi konusunda ricacı oldukları da ifade edildi. Eren Derdiyok'un ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı. İsviçre pasaportlu forvetin, Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. "Türkiye'den ve Galatasaray'dan ayrılıp bir Asya takımına gitmeye nasıl karar verdin?"- Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değildi. Bana üst seviyede oynama fırsatı veren muhteşem bir kulüptü. Fakat, Al Ittihad'ın teklifi de yeni bir maceraydı. Bu tercihten ötürü mutluyum diyebilirim. Ancak, kolay bir karar olmadı. Bu teklifi biraz da ailem için kabul ettim."Nadir görülen bir şey gerçekleşti ve yeni kulübünle çıkacağın ilk maçta kenarda ısınırken iki sarı kartla kırmızı kart gördün."- Evet, alışılmadık bir durumdu. Ben ısınmam gereken yerde ısınıyordum. Hakem orada ısınmamı istemedi, başka yerde devam etmemi söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. İlk önce sarı kart verdi. Gülerek, "Bana bundan bir tane daha verebilirsin." dedim, o da ikinci sarı kartı verdi. Hala hakemi anlamakta güçlük çekiyorum."PAOK'tan arkadaşın Prijovic ile çok yakın arkadaş oldunuz. Sosyal medyadaki fotoğraflardan bu sonucu çıkarabilir miyiz?"- Evet, Prijovic benim yakın arkadaşım. Hemen hemen bütün vaktimizi birlikte geçiriyoruz. Buraya gelirken ona ve daha önce burada oynayan tanıdıklarıma sordum. İyi bir iletişimimiz var. Hem sahada, hem saha dışında. Onunla aynı takımda oynamak bir ayrıcalık.