Göztepe, Galatasaray'a karşı zinciri kırmak istiyor

Süper Lig'de üst üste iki yenilginin ardından Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe zincir kırmak istiyor. Göz-Göz, son 5 sezonda sadece 1 kez yenebildiği İstanbul ekibi karşısındaki şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Süper Lig'e çıktığı 2017-18 sezonundan bu yana rakibiyle 9 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, bu maçlardan 8 yenilgi alırken, sadece bir kez üstünlük sağlayabildi. Kritik karşılaşma öncesi Göztepe 27 puanla 16. sırada yer alırken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray ise 29 puanla 13. sırada konumlanıyor.



SADECE 7 GOL ATABİLDİ



Son 9 maçta Göztepe, G.Saray filelerini sadece 7 kez sarsarken, kalesinde ise tam 18 gol gördü.



GÖZTEPE'DE SEFERBERLİK



Galatasaray ile oynanacak olan önemli 90 dakika öncesi Göztepe'de sakatların takıma dönmesi için seferberlik ilan edildi. Hatay maçının hemen öncesinde sakatlanan stoper Atınç Nukan ve golcü Cherif Ndiaye'nin durumları belirsizliğini koruyor. İki oyuncu da bireysel olarak çalışmalara başlarken, henüz takıma dahil olmamaları pazartesi günü on bire dönme ihtimallerini zayıflatıyor. Altay derbisi öncesi sakatlanan ve son iki lig maçında forma giyemeyen golcü Adis Jahovic ise takımla idmanlara başladı. Makedon golcünün G.Saray önünde on birde yer alması beklenirken, cezaları biten Dino ve Obinna'nın takıma dönmesi ise teknik heyetin elini güçlendiriyor









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