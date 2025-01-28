Göztepe, Furkan Bayır ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, savunma hattına Furkan Bayır hamlesi yapmaya hazırlanıyor.
Alanyaspor'da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile her konuda anlaşmaya varan Göztepe yönetimi, transferi kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor.
Göztepe'nin bonservis bedeli ödeyeceği Furkan Bayır'ın sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona erecek.
Son görüşmelerin ardından tarafların resmi imzayı atması ve transfer duyurusunun yapılması bekleniyor.
Alanyaspor'da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile her konuda anlaşmaya varan Göztepe yönetimi, transferi kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor.
Göztepe'nin bonservis bedeli ödeyeceği Furkan Bayır'ın sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona erecek.
Son görüşmelerin ardından tarafların resmi imzayı atması ve transfer duyurusunun yapılması bekleniyor.