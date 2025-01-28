Göztepe, Furkan Bayır ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, savunma hattına Furkan Bayır hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe, Furkan Bayır ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2025 12:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, savunma hattına Furkan Bayır hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Alanyaspor'da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile her konuda anlaşmaya varan Göztepe yönetimi, transferi kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor.

Göztepe'nin bonservis bedeli ödeyeceği Furkan Bayır'ın sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona erecek.

Son görüşmelerin ardından tarafların resmi imzayı atması ve transfer duyurusunun yapılması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery