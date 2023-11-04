Göztepe filede evinde

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe 5 Kasım Pazar günü evinde kendisi gibi İzmir'i temsil eden Aras Kargo ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe filede evinde
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04 Kasım 2023 15:30
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe 5 Kasım Pazar günü evinde kendisi gibi İzmir'i temsil eden Aras Kargo ile karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 5'inci hafta maçı saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 3 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Ligde 4 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden Aras Kargo ise 7 puanla 3'üncü basamakta.
 
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