Göztepe filede derbi zaferini kutluyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 19'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği zirve takipçisi ezeli rakibi İnfo Yatırım Karşıyaka'yı 3-1 mağlup eden lider Papara Göztepe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.



Sezonun ilk yarısında deplasmanda aynı skorla mağlup ettiği yeşil-kırmızılı takımı taraftarı önünde de dize getiren sarı-kırmızılı takım Play-Off etabı öncesi şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu gösterdi. Kulübün kuruluşunun 100'üncü yılında hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyen Göztepe'de Bornova Atatürk Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar maçtan sonra oyuncularla büyük sevinç yaşadı. Birçok taraftar da tribünlerin dolması nedeniyle dışarıda kaldı.



Göztepe Başantrenörü Ataman Güneyligil, derbiye 3 eksikle çıktıklarını ancak bunu bahane olarak sunmadıklarını ifade ederek, "Rakibimiz sezonun ilk haftalarından beri sakatlıklar nedeniyle eksik oynuyordu. Ligin burasına kadar saygıyı hak edecek şekilde bir oyun ortaya koydular. Ama biz bu büyük seyircinin önünde, onların desteğiyle çok güzel bir oyun oynadık. Kazandığımız için çok mutluyum. Ben uzun süre boyunca kulüp takımlarında çalıştım ama gördüğüm en güzel tribün ve seyirciydi. Gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



İki takımın sahaya çocuklarla el ele çıktığı İzmir derbisini Göztepe'nin eski başkanvekili olan Talat Papatya, Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü ve Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner yan yana izledi.



