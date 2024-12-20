Göztepe filede 13'te 13 peşinde

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 12 maçı da kazanarak zirveyi kaptırmayan lider Papara Göztepe evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak.
Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım üst üste 13'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Bodrum'u 3-0 yenerek yeniden 2'nci sıraya yükselen İnfo Yatırım Karşıyaka ise evinde 16.00'da 4'üncü basamakta yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşı karşıya gelecek.
Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım üst üste 13'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Bodrum'u 3-0 yenerek yeniden 2'nci sıraya yükselen İnfo Yatırım Karşıyaka ise evinde 16.00'da 4'üncü basamakta yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşı karşıya gelecek.