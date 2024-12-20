Göztepe filede 13'te 13 peşinde

Göztepe evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe filede 13'te 13 peşinde
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20 Aralık 2024 12:30
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 12 maçı da kazanarak zirveyi kaptırmayan lider Papara Göztepe evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım üst üste 13'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Bodrum'u 3-0 yenerek yeniden 2'nci sıraya yükselen İnfo Yatırım Karşıyaka ise evinde 16.00'da 4'üncü basamakta yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşı karşıya gelecek.

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