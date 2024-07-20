Göztepe, Fenerbahçeli iki yıldızı istiyor

Göztepe transferde gözünü Fenerbahçe'ye dikti. İzmir temsilcisi, Fenerbahçe de kadroda düşünülmeyen eski oyuncusu Emir Ortakaya ile Miha Zajc'ı transfer etmek için İstanbul ekibiyle temaslara resmen başladı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Fenerbahçeli iki yıldızı istiyor
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20 Temmuz 2024 13:02
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 13:03
Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Göztepe, transferde gaza bastı. Yurt içi ve yurt dışından birçok isimle görüşen kurmayların liste başına Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin geldiği öne sürüldü. 

FENERBAHÇE'DEN İKİ İSMİ İSTİYOR

Göz-Göz, eski oyuncusu Emir Ortaya ile Miha Zajc'ın transferi için çalışmalara başladı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in geçtiğimiz gün yapılan federasyon başkanlık seçiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek iki isim için söz aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Emir Ortakaya, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak İzmir ekibinde forma giymiş ve performansıyla adından söz ettirmişti. Geçen sene Kocaelispor'da 31 maça çıkan 20 yaşındaki savunmacı, 3 gol attı. Göztepe'nin Emir'i yine kiralık olarak istediği belirtildi.

KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Son beş sezondur Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ise teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve takımdan gönderilecekler listesine yazıldı. 30 yaşındaki orta saha daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine gelirken, bu kez oyuncunun da sıcak baktığı öne sürüldü. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Zajc, 2 gol attı. İki takım arasındaki görüşmeler devam ederken, Göztepe iki ismi de yurt dışı kampına yetiştirmek istiyor.

20 GOL ATTI

Fenerbahçe'de altı sezonu geride bırakan Miha Zajc, toplamda sarı-lacivertli formayı 123 kez terletti. Slovenyalı orta saha bu müsabakalarda rakip ağları 20 kez sarsarken, 6 kez arkadaşlarına serviste bulundu.

Göztepe'nin yeniden kadrosuna katmak için uğraş verdiği Emir Ortakaya, sarı-kırmızılı formayla Play-Off heyecanı yaşamıştı. 20 yaşındaki savunmacı, Göztepe formasıyla 33 maçta 1 gol atmıştı.

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