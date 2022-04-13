Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe'de hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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13 Nisan 2022 15:01
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