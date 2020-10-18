FENERBAHÇE XI : Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta.

GÖZTEPE XI: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown.





Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak.İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.Fenerbahçe geride kalan 4 haftada oynadığı maçların 2'sini kazandı ve haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Göztepe ise 4 haftada 1 galibiyet alarak 6 puanla 8. sırada yer alıyor.Ev sahibi Göztepe'de Napoleoni, Batuhan Kırdaroğlu Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'nın sakatlıkları bulunuyor. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldıFenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues kafileye dahil edilmedi. Öte yandan Lemos cezası nedeniyle bu karşılaşmada oynamayacak. Kafilede olmayan diğer isimler Nabil Dirar, Diego Perotti ve Ömer Faruk Beyaz.Fenerbahçe ile Göztepe, karşı karşıya gelecekleri maçla Süper Lig'de 53. kez birbirlerine rakip olacak.İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.İki takım İzmir'de 27. kez lig maçı oynayacak.Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 28, Göztepe ise 20 gol attı.Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.Göztepe, pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen ve 5 puan toplayan Göz-Göz, Süper Lig'e çıktığı 2017-2018 sezonundan bu yana İzmir'de Fenerbahçe'ye geçit vermiyor.Sarı-kırmızılılar, yıldızlar topluluğu rakibi karşısında son üç yılda sahasında oynadığı üç maçtan birini kazanırken, 2 maçı da beraberlikle noktaladı. Türkiye devler arenasındaki ilk yılında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Göz-Göz, 2018- 2019 sezonunda ise Halil'in attığı golle rakibi 1-0 yenmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon İzmir'deki maçta büyük direnç gösterirken 2-2'lik sonuçla rakibini elinden kaçırmıştı.