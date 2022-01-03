Göztepe, Fenerbahçe'den 3 futbolcu istiyor

Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı- Lacivertliler'de sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alan Sarı-Kırmızılılar'ın Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi.



Öte yandan sol bek için de arayışlarını sürdüren İzmir ekibi, Moubandje ve Nsakala'yla görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör El Maestro'nun onay verdiği iki isimden maliyeti uygun olanla anlaşma sağlanacağı belirtildi.





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