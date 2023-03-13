Göztepe evinde yokları oynadı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Pendikspor'la evinde 1-1 berabere kalıp Play-Off yolunda kritik 2 puan bırakan Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda rakiplerine çok bonkör davrandı.



Sarı-kırmızılılar sahasında çıktığı 13 maçın sadece 5'ini kazanırken, 4'er yenilgi ve beraberlik elde etti. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda toplamda 20 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar 27 Kasım'da Altay ile oynanan derbide büyük olayların çıkması sonucu 4 maç da seyircisiz oynama cezası aldı.



Göztepe, Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor müsabakalarını boş tribünler önünde oynadı. Göz-Göz, Gürsel Aksel'de bu sezon Altınordu, Denizlispor, Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ve Bandırmaspor müsabakalarını kazanırken, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği, Boluspor ve Pendikspor'la yenişemedi. İzmir ekibi, Tuzlaspor, Altay, Bodrumspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarından ise yenik ayrıldı.



Saha ve seyirci avantajını şu ana kadar iyi kullanamayan Göztepe evinde 19, deplasmanda ise 16 puan topladı.





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