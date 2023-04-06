Göztepe, evinde lideri ağırlıyor

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, sahasında lig lideri Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, evinde lideri ağırlıyor
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06 Nisan 2023 14:23
Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın lider Yılport Samsunspor' u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Göztepe, play-off barajındaki Bodrumspor'un 1 puan gerisinde 44 puan ve averajla 9. durumda bulunuyor. Son 6 müsabakada mağlubiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen olmak üzere son 3 maçını kazandı.

Ligin ilk devresinde Yılport Samsunspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

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