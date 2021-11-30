Göztepe, evinde kazanamıyor

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe, iç sahada kazanamıyor. İzmir ekibi, ligde iç sahada en az puan toplayan takım.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, evinde kazanamıyor
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30 Kasım 2021 13:20
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe, bu sezon iç sahada en az puan kazanan takım konumunda bulunuyor.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Göztepe, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldığı 14. haftayı 11 puanla 18. sırada geçti. Geride kalan maçlarda 13 gol atan Göztepe, kalesinde 20 gol gördü. İlk 14 hafta itibarıyla sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 7, kendi evinde ise 4 puana ulaştı.

İç sahada çıktığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe, 4 puanla ligde kendi evinde en az puan toplayan takım konumunda yer aldı. Göztepe'yi 8 iç saha maçında 7 puana ulaşan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor izliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, dün Fenerbahçe beraberliğiyle Gürsel Aksel Stadı'nda 4 maç sonra sahadan puanla ayrılırken, aynı zamanda iç sahada 4 müsabakanın ardından gol sevinci yaşadı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü TFF 3. Lig ekibi Kahta 02 Spor'u konuk ettikten sonra ligde 6 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.


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