 <

Göztepe evinde 5'te 5 hedefinde

Göztepe, Süper Lig'de iç sahada üst üste beşinci galibiyetini almak için Konyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe evinde 5'te 5 hedefinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2024 16:26
Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe, 10 Kasım Pazar günü üst üste 5'inci iç saha galibiyetini almak için Konyaspor'u ağırlayacak.

GÖZTEPE'DE İKİ EKSİK
 Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. İzmir ekibinde cezası süren Dennis ve sakatlanan Fofana forma giyemeyecek. Cezası biten Solet ile iyileşen Romulo ise teknik direktör Stanimir Stoilov şans verirse sahaya dönecek.

Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi 350 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan az sayıda biletin tamamı tükendi. Açıklanan rakamlara göre satışa çıkan bin 105 kişilik deplasman biletlerinin tamamını da Konyaspor taraftarları satın aldı. Sezon başında 16 bin civarında kombine bilet satan Göztepe'de stadın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Ligde Göztepe'nin 15, Konyaspor'un ise 1 maç fazlasıyla 14 puanı bulunuyor.

 
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery