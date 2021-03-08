Göztepe, Erzurum'u 3 golle uğurladı!

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-1 kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada kendi kalesini bulan Schwechlen, 83. dakikada Halil Akbunar ve 90+7. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk ile geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 48. dakikada Emrah Başsan kaydetti.



Erzurumspor'da Manuel da Costa, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından yenilmediği son 5 haftada 4. galibiyetini alan Göztepe, puanını 39 yaparken, 4 maçtır kazanamayan BB Erzurumspor 26 puanda kaldı.



Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak, BB Erzurumspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Zulj meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Leo'ya da çarpan top filelere gitti: 1-0.



20. dakikada Diabate'nin düşürülüşüyle kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda kaleci Szumski'nin müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



31. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Diabate'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarpıp kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



