Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Göztepe ile Erzurumspor FK pazartesi İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Göztepe'nin 10 maçlık yenilmezlik serisi hafta içinde Kocaelispor deplasmanındaki 3-2'lik mağlubiyetle sona erdi. Haftaya 56 puanla 2. sırada giren İzmir temsilcisi, yarınki maçı kazanıp Süper Lig yolundaki avantajını sürdürmek için mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız'ın sakatlığı bulunuyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Göztepe'nin 10 maçlık yenilmezlik serisi hafta içinde Kocaelispor deplasmanındaki 3-2'lik mağlubiyetle sona erdi. Haftaya 56 puanla 2. sırada giren İzmir temsilcisi, yarınki maçı kazanıp Süper Lig yolundaki avantajını sürdürmek için mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız'ın sakatlığı bulunuyor.
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