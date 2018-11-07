Göztepe, en çok ceza ödeyen 4. kulüp

Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 5 galibiyet alarak yeniden Avrupa hayali kurmaya başlayan Göztepe, bu sezon cezalara ağır bedel ödedi.Sarı-kırmızlı ekip, henüz 11 haftası geride kalan ligde iç sahada 3 kez kötü ve çirkin tezahürattan ceza aldı. Sarı-kırmızılılar, ligin en çok ceza ödemek zorunda kalan 4'üncü kulübü oldu. Sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'la oynanan iç saha maçında yaşanan saha olayları yüzünden 20 bin TL ceza alan Göztepe, kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ihtar aldı. İç sahada Atiker Konyaspor maçında küfürlü tezahürattan 50 bin TL'yle cezalandırılan Göztepe, Beşiktaş maçında da aynı nedenden 100 bin TL ceza aldı. Sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de 13 bin TL ceza kesilen Göztepe, toplamda cezalara 183 bin TL ödedi.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şimdiye kadar 285 bin TL ceza alan Fenerbahçe, 227 bin TL ceza kesilen Beşiktaş ve 225 bin TL'yle cezalandırılan Bursaspor'dan sonra en çok para cezası ödemek durumunda kalan 4'üncü takım unvanını aldı.Kötü ve çirkin tezahürat yüzünden seyircisiz oynama cezasının kalktığı Süper Lig ve 1'inci Lig'de, toplu olarak küfürlü tezahüratın her tekrarında para cezaları artarak devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, toplu olarak yapılan küfürlü tezahüratın her tekrarında tribün bloğundaki taraftarlara bloke cezası da uyguluyor. Bu taraftarlar, bir sonraki iç saha maçına giremezken kulüp ise iç sahada 'kötü ve çirkin tezahürat'ın bir sonraki tekrarında 150 bin TL ceza alacak. Katlanarak artan cezalar maç başına 500 bin TL'ye kadar ulaşıyor.