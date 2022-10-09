Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay geçiren Göztepe, gözünü yıldız futbolcusu Emre Çolak'a çevirdi. Yaz döneminin flaş transferlerinden biri olarak gösterilen deneyimli oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.



EMRE ÇOLAK KAÇ MAÇTA OYNADI?



Ligin ilk 5 haftasını yedek kulübesinde geçirip maçlara sonradan dahil olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 6'ncı haftaki Altınordu derbisinde 11'de sahaya çıktı ve 87 dakika oynadı.



TUZLA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?



Ardından sakatlık geçiren Emre, Pendikspor deplasmanında ise takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Adale sakatlığı yaşayan Emre'nin tedavisi sürerken, oyuncunun 16 Ekim'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Tuzlaspor maçına yetişeceği kaydedildi.





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