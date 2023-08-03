Göztepe Emir Ortakaya transferinden vazgeçti!

Trendyol 1.Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi transfer listesindeki Emir Ortakaya'dan vazgeçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe Emir Ortakaya transferinden vazgeçti!
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03 Ağustos 2023 13:59
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 15:53
Yeni sezon öncesi İtalya kampını tamamlayarak İzmir'e dönen Göztepe, transferde Fenerbahçe'den tekrar kiralamak istediği stoper Emir Ortakaya'dan vazgeçti.

Defansa Emir yerine Alanyaspor'dan 20 yaşındaki Ümit Akdağ'ı kiralayan Göz-Göz, orta sahaya takviye arıyor.

Emir Ortakaya için Süper Lig'den bazı takımlarında da talip olduğu konuşuluyor. 

Genç futbolcu geçtiğimiz yıl Göztepe ile 33 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

İzmir ekibi sezonun ilk haftasında Sakaryaspor'u 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak.
 

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