Göztepe Emir Ortakaya transferinden vazgeçti!

Yeni sezon öncesi İtalya kampını tamamlayarak İzmir'e dönen Göztepe, transferde Fenerbahçe'den tekrar kiralamak istediği stoper Emir Ortakaya'dan vazgeçti.



Defansa Emir yerine Alanyaspor'dan 20 yaşındaki Ümit Akdağ'ı kiralayan Göz-Göz, orta sahaya takviye arıyor.



Emir Ortakaya için Süper Lig'den bazı takımlarında da talip olduğu konuşuluyor.



Genç futbolcu geçtiğimiz yıl Göztepe ile 33 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.





İzmir ekibi sezonun ilk haftasında Sakaryaspor'u 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak.