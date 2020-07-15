Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı
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15 Temmuz 2020 17:59
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılında altyapıya dahil olan ve bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Binici ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 

Futbola Koçarlı Belediyespor'da başlayan daha sonra Aydınspor 1923'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 2 maçta mücadele etti.



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