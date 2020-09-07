Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin Çelik takımında futbola başlayan Burekovic, daha sonra Sırbistan'ın Vojvodina ve Macaristan'ın Ujpest ekiplerinde forma giydi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin Çelik takımında futbola başlayan Burekovic, daha sonra Sırbistan'ın Vojvodina ve Macaristan'ın Ujpest ekiplerinde forma giydi.