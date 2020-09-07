Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleşme imzaladı
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07 Eylül 2020 19:35
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinin Çelik takımında futbola başlayan Burekovic, daha sonra Sırbistan'ın Vojvodina ve Macaristan'ın Ujpest ekiplerinde forma giydi.



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