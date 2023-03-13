Göztepe derbiyi kazandı, filede zirveyi bırakmadı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda derbide konuk olduğu Karşıyaka'yı dolu tribünler önünde 3-1 mağlup eden lider Göztepe, 48 puana ulaşıp yoluna kayıpsız devam ederek zirvedeki yerini korudu.



İlk yarıda evinde aynı skorla yendiği yeşil-kırmızılı takım karşısında hata yapmayan sarı-kırmızılılar, derbi zaferinin ardından büyük sevinç yaşadı.



Derbiyi rahat kazandıklarını dile getiren Antrenör İlker Alkan, "Deprem nedeniyle lige dönüşte duygusal anlamda zorlandık. Çok karakterli oyunculara sahibiz. Kalplerini ortaya koyarak mücadele ettiler. Biz çok çalışkan bir takımız. Bu hafta kritik maçta Edremit Belediye Altınoluk'u mağlup etmek istiyoruz. Bu maç, buraya gelemeyen Göztepe taraftarı için oynandı" dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ