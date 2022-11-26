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Göztepe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Altay ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, derbi hazırlıklarını tamamladı
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26 Kasım 2022 19:39
Spor Toto 1. Lig'de pazar İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ekrem Dağ yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Rasmus Ankersen ile sportif direktör Ivan Mance da takip etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda pazar saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altay maçında hakem Emre Kargın görev yapacak.

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