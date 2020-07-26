Göztepe, Deniz Kadah'la yollarını ayırdı

Göztepe, sözleşmesi biten golcü oyuncu Deniz Kadah'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
Göztepe, Deniz Kadah'la yollarını ayırdı
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26 Temmuz 2020 14:59
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren Deniz Kadah'la devam etmeyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2 senedir kadroda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür edilerek futbol kariyerinde başarılar dilendi.

Deniz Kadah bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi. 

Sarı kırmızılı ekip daha önce Beto ve Andre Castro ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.



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