Göztepe'den zirve yarışında kritik 3 puan

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den zirve yarışında kritik 3 puan
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12 Ocak 2024 22:05
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada David Tijanic ve 78. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.

Ev sahibi Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+3'te Kabongo Kassongo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 35'e yükseltirken, Sakaryaspor 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor'u ağırlarken, Sakaryaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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