Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada David Tijanic ve 78. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.
Ev sahibi Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+3'te Kabongo Kassongo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 35'e yükseltirken, Sakaryaspor 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor'u ağırlarken, Sakaryaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada David Tijanic ve 78. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.
Ev sahibi Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+3'te Kabongo Kassongo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 35'e yükseltirken, Sakaryaspor 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor'u ağırlarken, Sakaryaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.