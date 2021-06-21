Göztepe'den yıldız avı

Göz-Göz Getafe'nin sağ beki Allan Nyom ve Y.Malatya'da kiralık olarak oynayan Sparta Praglı Tetteh'i alıyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Göztepe'den yıldız avı
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21 Haziran 2021 14:36
Allan Romeo Nyom
Allan Romeo Nyom
Getafe
Göztepe, dış transfer çalışmalarına hız verdi. Savunma, orta saha ve ileri uca takviye yapacak olan Göz-Göz, yıldız avına başladı. Sarı-kırmızılılar, sözleşme yenilenmeyecek olan sağ bek Lamine Gassama'nın yerine İspanya'da Getafe forması giyen Allan Nyom'u getirecek. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcunun bonservis engelinin olmaması, yönetimin daha somut adımlar atmasını sağlıyor. 33 yaşındaki savunmacının Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı ve transferin maddi şartların da oluşması halinde bitebileceği konuşuluyor.

TERCİHİ SPOR TOTO SÜPER LİG

İkinci hedef forvetİ güçlendirmek. İzmir ekibinin Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi Çekya ekibi Sparta Prag'ta olan Ganalı'nın kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi. Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da Slovacko, Bohemians ve Sparta Prag'da top koşturdu.

KARİYERİ PARLAK

Futbolu Fransız ekibi Avignon'da başlayan Nyom, Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. Kamerunlu futbolcu İtalya'da Udinese, İspanya'da Granada, Leganes ve Getafe, İngiltere'de de Watford ve West Bromwich ekiplerinde top koşturdu. Kariyerinde 353 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu bu maçlarda dört gol atmayı başardı.


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