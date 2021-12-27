Göztepe'den son 5 sezonun en kötü performansı!

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puanla düşme hattında kapatan Göztepe, 2017-2018'de döndüğü ligde son 5 sezondaki en kötü performansını ortaya koydu.



Süper Lig'de devreyi Adana Demirspor beraberliğiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldığı bölümde topladığı 15 puanla kendisine averajla 19. sırada yer buldu. Göztepe, 18 gol attığı ilk devrede kalesinde 28 gol gördü.



Ligde ilk 3 haftayı teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geçen Göztepe, 4. haftadan itibaren takımın başına Nestor El Maestro'yu getirdi.



İlk galibiyetini 4. haftada Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, üst üste aldığı 4 yenilginin ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Daha sonra çıktığı 5 maçta puan alamayan Göztepe, 15. haftada Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. İzmir temsilcisi, ilk devrenin son 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



İç sahada 8 puan



İlk yarıdaki 15 puanın 8'ini iç sahada alan İzmir temsilcisi, 7 puanı deplasman maçlarında topladı. Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'le kendi evinde en az puan toplayan takım oldu.



Son 5 sezonda en kötü ilk yarı performansı



2017-2018'de 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de üst üste 5. sezonunda mücadele eden Göztepe, ilk yarıda maç başına topladığı 0,79 puanla son 5 yıl içindeki en kötü ilk devre performansını sergiledi.



2017-2018 sezonunun ilk devresinde 1,76 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sırasıyla 1,29, 1,35 ve 1,25 puan ortalamaları elde etti.



Göztepe, daha önce veda ettiği 2002-2003 sezonunda 17 maçta topladığı 15 puanla maç başına 0,88 puan ortalaması elde etmişti.



Sarı-kırmızılı ekibin son 5 sezonda gösterdiği ilk yarı performansları şöyle:





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