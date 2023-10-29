Göztepe'den müthiş seri! Zirveye göz dikti!

Trendyol 1. Lig'de 3. haftayı düşme hattında tamamladıktan sonra 7 maçtır yenilmeyen Göztepe, 20 puana ulaştığı 10. haftada averajla 2. sıraya kadar yükseldi.



Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, 11 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Topladığı 20 puanın 13'ünü deplasmanda alan Göztepe, diğer 7 puana da iç sahada ulaştı.



Sezona kendi evinde 1-0'lık Sakaryaspor mağlubiyetiyle başladıktan sonra Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Göztepe, 3. haftada Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 yenildi. Üçüncü haftayı 1 puanla 17. sırada geçen sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadan itibaren 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Bu süreçte 5'i üst üste olmak üzere 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi bu süreçte Altay (1-0), Manisa FK (1-0), Adanaspor (1-0), Boluspor (2-0), Astor Enerji Şanlıurfaspor (3-0) ve son olarak Ankara Keçiörengücü (1-0) maçlarını kayıpsız geçerken, tek puan kaybını Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak yaşadı.



Art arda 5 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 20 puan ve averajla 2. sıraya kadar yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip maç eksiği bulunan lider Eyüpspor'un 4 puan gerisinde bulunuyor.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Şimdiye kadar kalesinde sadece 4 gol gören Göztepe, ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor.



Son olarak Teksüt Bandırmaspor maçında ilk yarının uzatma bölümünde kalesinde gol gören kaleci Mateusz Lis, 495 dakikadır kalesini gole kapattı. Göztepe, bu sezon 5 deplasman maçında gol yemedi.



İzmir temsilcisi 4 Kasım Cumartesi günü kendisiyle aynı puana sahip Kocaelispor'u konuk edecek.



"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"



öztepe gurbette 13 puan toplayıp en iyi performansı gösteren takım unvanını aldı. Teknik Direktör Radomir Kokovic takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Hırvat teknik adam, "10'uncu haftaya geldik. Deplasmanlarda gol yemeyen bir takımız. Ben bununla övünüyorum. Kuvvetimizin ve inancımızın eserini görüyoruz" dedi.



Oyuncuların arma için her şeylerini ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Kokovic, "Bu takımda herkes fedakarlık yapmaya hazır. Haftanın her günü oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Çok güçlü bir antrenman kültürümüz var. Bunu sürekli olarak geliştiriyoruz. Daha da iyi olacağız. Taraftarımız da Ankara'da bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım biz de takım olarak taraftarımızı gururlandırmışızdır" diye konuştu.



