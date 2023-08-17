Göztepe'den imza şov var!

1. Ligde sezona mağlubiyetle başlayan İzmir ekibi Göztepe transferde yeniden harekete geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'den imza şov var!
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17 Ağustos 2023 14:14
Sakaryaspor'a Akhisar'da 1-0 yenilerek 2023-2024 sezonuna mağlubiyetle başlayan 1'inci Lig ekibi Göztepe, transferde gaza bastı.

Sarı-kırmızılılar alınan yenilginin ardından 3 transferi resmen bitirdi. İlk olarak Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi'yi renklerine bağlayıp daha sonra Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm transferini resmileştiren Göztepe, son olarak da Ahmed Ildız'ı açıkladı.

Fıratcan ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayan Göz-Göz, Ahmed'le de 1 yılı opsiyonlu 3 senelik mukavele yaptı.

Bonservisi Alanyaspor'da olup son olarak Pendikspor'da forma giyen 26 yaşındaki Ahmed, geçen sezona Eyüpspor'da başladı.

Sezonun ikinci devresinde Pendikspor'a kiralanan Ahmed, iki takımda toplam 31 maça çıkıp 4 gol attı. Rapid Wien'de yetişen orta sana oyuncusu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'da top koşturdu.
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