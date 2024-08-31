Göztepe'den ilk galibiyet!

Göztepe, evinde Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den ilk galibiyet!
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31 Ağustos 2024 23:40
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta kazanan 2-0'la Göztepe oldu.

İzmir temsilcinin golleri 16. dakikada Romulo ve 41. dakikada Djalma Silva'dan geldi.

Göztepe, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.

Göztepe, ligde 6 puana ulaştı. Bodrum FK, 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Başakşehir'i konuk edecek.

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