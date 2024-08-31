Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta kazanan 2-0'la Göztepe oldu.
İzmir temsilcinin golleri 16. dakikada Romulo ve 41. dakikada Djalma Silva'dan geldi.
Göztepe, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.
Göztepe, ligde 6 puana ulaştı. Bodrum FK, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Başakşehir'i konuk edecek.
İzmir temsilcinin golleri 16. dakikada Romulo ve 41. dakikada Djalma Silva'dan geldi.
Göztepe, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.
Göztepe, ligde 6 puana ulaştı. Bodrum FK, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Başakşehir'i konuk edecek.
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