Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumu hakkında açıklama
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07 Mart 2025 13:33
Son güncelleme 07 Mart 2025 13:34
Göztepe Spor Kulübü, Futbol A Takımı oyuncularından Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü, Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Djalma Silva'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Brezilyalı sol bek, geçen haftaki Samsunspor müsabakasının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


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