Göztepe'den Angelo Sagal atağı

Göz-Göz yönetiminin, yeşil-siyahlı ekiple Süper Lig'den düşme acısı yaşayan Şilili 28 yaşındaki oyuncunun transferi için bastırdığı iddia edildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den Angelo Sagal atağı
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10 Mayıs 2021 12:29
Spor Toto Süper Lig'de evinde Konyaspor'a tek golle yenilen Göztepe'de yönetim, gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Geçen hafta sol kanat oyuncusu Norveçli Zlatko Tripic ile vedalaşan Göztepe, bu oyuncunun alternatifini buldu. Sarıkırmızılıların, Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Şilili Angelo Sagal'ın peşinde olduğu iddia edildi.

Şilili sol kanat oyuncusunun bonservis engelinin olmaması ve düşük maliyeti de Göztepe'nin mali kriterlerine uyuyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine onay verdiği öğrenilirken, futbolcuya neredeyse tüm Süper Lig ekipleri talip oldu.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Horoz'da bu sezon varlık gösteremeyen Sagal, Göztepe'nin yanı sıra Trabzon, G.Antep FK, Kayseri ve Sivasspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Sagal'ın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve ibrelerin İzmir'den yana olduğu iddia edildi.

Transferin 1 hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Şili ekibi Huachipato'da yetişen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Meksika'da Pochuca ve Juarez ekiplerinde de forma giymişti.

HEM SOL, HEM SAĞ KANATTA OYNUYOR

Göztepe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Angelo Sagal, sol kanat pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor. Forvet olarak da değerlendirilebilen futbolcu Şili Milli Takımı'nda da 18 resmi maça çıkarken 2 kez ağları havalandırdı.



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