Ara transferde Moubandje, Piric, Di Santo ve Tannane'ye imza attıran Göztepe, aradığı orta sahayı Yunanistan'da buldu.
Sarı kırmızılılar, AEK'dan Andre Simoes'le görüşmelere başladı. 32 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten İzmir ekibi, yanıtı beklemeye başladı. 6.5 sezondur AEK'da oynayan Simeos'le Hatayspor ve Antalyaspor da ilgileniyor.
Sarı kırmızılılar, AEK'dan Andre Simoes'le görüşmelere başladı. 32 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten İzmir ekibi, yanıtı beklemeye başladı. 6.5 sezondur AEK'da oynayan Simeos'le Hatayspor ve Antalyaspor da ilgileniyor.