Göztepe'den Andre Simoes hamlesi

Göztepe, aradığı orta sahayı Yunanistan'da buldu. İzmir ekibi, AEK'dan Andre Simoes'le görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Göztepe'den Andre Simoes hamlesi
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30 Ocak 2022 14:53
André Luís Gomes Simões
André Luís Gomes Simões
AEK Athens
Ara transferde Moubandje, Piric, Di Santo ve Tannane'ye imza attıran Göztepe, aradığı orta sahayı Yunanistan'da buldu.

Sarı kırmızılılar, AEK'dan Andre Simoes'le görüşmelere başladı. 32 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten İzmir ekibi, yanıtı beklemeye başladı. 6.5 sezondur AEK'da oynayan Simeos'le Hatayspor ve Antalyaspor da ilgileniyor.

 

 

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