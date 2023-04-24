Göztepe'den Altay maçı sonrası Play-Off sözleri

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Altay ile berabere kaldıkları derbi sonrası açıklamalarda bulundu.



Şakir Özkayımoğlu ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti.



Ancak rakiplerine pozisyon şansı da vermediklerini aktaran Özkayımoğlu, şöyle konuştu:



"İkinci yarıda oyunun hakimiydik. Talihsiz bir penaltı ile 1-0 mağlup duruma düştük ama vazgeçmeyen bir futbolcu topluluğu var. 10 maçtır gayet iyi giden bir takımız. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. 1-0'dan geri dönüp 1-1'i yakalamak bizim adımıza önemliydi. 1 puana üzülüyorum. Buradan galibiyetle dönebilirdik. Önümüzdeki hafta Adanaspor'dan 3 puan gelecek ve 57 puan olacağız. Play-off potasından çıkmak istemiyoruz. Kadromuz bunu yapacak kalitede. Hayırlısıyla ligi play-off potasında bitirmek istiyoruz."





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