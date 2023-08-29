Göztepe'den Aldin Cajic harekatı!

1.Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon İstanbulspor forması giyen Aldin Cajic'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe'den Aldin Cajic harekatı!
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29 Ağustos 2023 14:16
1.Lig'de ilk 3 haftada Sakaryaspor ve Çorum FK maçlarını kaybedip Ümraniyespor'la berabere kalan Göztepe transferde gaza bastı.

Sarı-kırmızılı yönetim geçen sezonu İstanbulspor'da geçiren Ajdin Cajic için hareke geçti.

Orta sahada 10 numara ve 8 numara posizyonlarında oynayıp zaman zaman kanatlarda da görev yapabilen Boşnak oyuncuyula görüşmelerini sürdüren kurmayların önemli mesafe katteği ve 30 yaşındaki oyuncunun da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Teplice takımında futbola başlayan Cajic, Dukla Prag, Elazığspor, İstanbulspor ve Tuzlaspor'da forma giydi. 
 
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