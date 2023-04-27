Göztepe'de yönetim de sınıfı geçti

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğu garantileyen lider Samsunspor'dan sonra sezonun ikinci yarısının en çok puan toplayan ekibi olarak Play-Off hattına yerleşen Göztepe'de sezon başında futbol şubesini devralan Sport Republic yönetimi de kafalardaki soru işaretlerini sildi.



Göz-Göz'de 8 yıllık başkanlığı döneminde Süper Lig'e taşıyıp, Türkiye'nin en modern spor merkezlerinden Gürsal Aksel Stadı ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni kazandırdığı kulübe çağ atlatan Mehmet Sepil, takım geçen sezon küme düşerken ayrılık kararı aldı. Sepil, Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini Türk sporunda ilk yabancı yatırımcı olarak Danimarkalı Rasmus Ankersen'in CEO, ABD'li Henrik Kraft'ın başkan, Sırp Dragan Solak'ın da yatırımcısı olduğu İngiltere merkezli Sport Republic'e devretti.



Rasmus Ankersen'in başkanlığa geldiği İzmir'in köklü temsilcisinde Mehmet Sepil de yönetim kurulunda aktif olarak görevini sürdürürken, yeni yönetim kısa bir alışma döneminin ardından futbol takımını rayına oturttu. Transferde Süper Lig patentli yerlileri gelecek vaad eden genç yerli ve yabancı futbolcularla harmanlayıp yeni bir kadro oluşturan Göztepe, teknik direktör olarak sezona Turgay Altay'la kötü bir başlangıç yaptıktan sonra eylül ayından itibaren kabuk değiştirdi. Sportif direktörlük görevine Hırvat Ivan Mance'nin getirildiği sarı-kırmızılar, futbol metodolojisi direktörü olarak Radomir Kokovic, A takım başantrenörü olarak Ekrem Dağ, teknik sorumlu olarak da Şakir Özkayımoğlu'nu görevlendirdi. İlk yarıda istikrarsız sonuçlar alıp ikinci yarıda müthiş bir atağa kalkan Göz-Göz, son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken Play-Off yarışının da en iddialı takımı oldu. Takım performansıyla taraftarla bütünleşirken yönetim de güven verdi.



SOUTHAMPTON DÜŞME HATTINDA



Sport Republic'in Göztepe'den başka diğer futbol yatırımı olan İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'da işler beklenildiği gibi gitmedi. 2022 yılında resmi olarak kurulan şirketin 4 Ocak 2022'de yüzde 80'ini devraldığı İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Southampton, 20 takımlı Premier Lig'de bitime 6 maç kala düşme hattında son sırada yer alıyor. Southampton'un başkanlığını ise aynı zamanda Sport Republic'in de başkanı olan Henrik Kraft yapıyor.





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