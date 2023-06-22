Göztepe'de yıldız oyuncunun satılmayacağı açıklandı

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe dış transferde yoğun bir şekilde çalışırken, deneyimli stoper Atınç Nukan'ın ise bir sene daha takımda kalacağı bildirildi.



Göztepe yönetimi, sözleşmesi süren ancak birçok Süper Lig kulübü tarafından radara alınan Atınç'ı satmama kararı alırken, oyuncu da Göztepe forması giymeye devam edeceğini belirtti.



25 MAÇTA FORMA GİYDİ



Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen ve takımın banko isimlerinden biri olan Atınç, geçen sezon savunmanın yanı sıra hücuma da çok önemli katkılar koydu.



Göztepe ile 2022-2023 sezonunda 25 maça çıkan Atınç 3 gol 2 de asist yaptı.



DİĞER HEDEF EMİN



Geçen yıl savunma anlamında iyi bir performans ortaya koyan Göztepe, Atınç'la iyi bir ikili oluşturan Emir Ortakaya'yı da yeniden kiralamak istiyor.



Bonservisi Fenerbahçe'de olan 18 yaşındaki Emir'le bir sene daha devam etmek isteyen Göztepe yönetimi, Fenerbahçeli kurmaylar ile temaslarını sürdürüyor.





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