Göztepe'de yeni rota Eren Tozlu





Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya Sakaryaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe'de yönetim golcü transferini çözüme kavuşturmak için düğmeye bastı.



Sakarya ile oynanan maçta hücum bölgesindeki eksiklik gözler önüne serilirken yönetimin hedefindeki ismin Erzurumspor'dan Eren Tozlu'nun olduğu iddia edildi. Doğu ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 32 yaşındaki golcü futbolcu için nabzını yoklayan yönetim, bonservis sorununu çözmesi halinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.



SICAK BAKIYOR



Eren'in, İzmir'de forma giymeye sıcak bakabileceği öğrenildi. 32 yaşındaki Eren, kariyerine Giresunspor'da başlarken Pazar, Mersin İY, Samsun, Yeni Malatyaspor gibi ekiplerin de formasını giydi.



GÜRSEL AKSEL'DE BÜYÜK KAYIP



Evinde son oynadığı maçta Sakarya'ya 1-0 mağlup olan Göztepe geçen sezondan bu yana Gürsel Aksel Stadı'nda çok kritik puanlar kaybetti. Süper Lig'e 2021- 2022 sezonunda veda eden Göz-Göz o sene 19 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Bu sezon ise 5 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönen Göztepe yine evinin avantajını kullanamadı. Şu ana kadar iç sahada 10 maça çıkan Göz-Göz, 4 yenilgi aldı.





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