Göztepe'de yeni hedef Kitsiou!

Türkiye ve yurtdışında arayışlarını sürdüren Göz-Göz yönetimi, Başkent ekibi Ankaragücü'nden 27 yaşındaki savunmacıya teklif götürdü. Kulübü ile geçen yıl 1. Lig'e düşen futbolcu, yeniden Süper Lig'de oynamak istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Göztepe'de yeni hedef Kitsiou!
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17 Temmuz 2021 16:37
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için takviye çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin yeni adresi Ankara oldu. Lamine Gassama'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından sağ bek arayışlarını sıklaştıran yönetim, Ankaragücü ekibinin Yunan yıldızı Stelios Kitsiou'ya kanca attı. Geçen sezon Başkent temsilcisi ile Süper Lig'den düşen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ancak futbolcunun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve kulübünden izin istediği öğrenildi.

MADDİ ŞARTLAR GÖRÜŞÜLECEK
Futbolcuya menajeri vasıtasıyla irtibata geçen kurmaylar transferi kısa sürede çözüme kavuşturmak istiyor. Türkiye ve yurtdışından da teklifler alan Yunan sağ bekin, Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Maddi şartların oluşması halinde Başkan Mehmet Sepil, Kitsiou'yu transfer ederek savunmadaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Kulüp, futbolcu ve menajeri ile önümüzdeki günlerde pazarlığa oturarak maddi şartları şekillendirecek. Yönetim, daha sonra Ankara ekibiyle de bonservis için pazarlık masasına oturacak.

MARKO VE DZENAN TAKIMDA KALACAK
GÖZTEPE'DE daha önce takımdan ayrılması gündeme gelen Boşnak futbolcular Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic'in sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın iki oyuncu için olumlu rapor verdiği, sol bek Burekovic ve stoper Mihojevic'in ekstra bir teklif gelmemesi halinde Göztepe ile yola devam edecekleri belirtildi. Göztepe'de Macar kaleci Megyeri'nin de gönderilmeyeceği ifade edilirken, Nijeryalı golcü Ideye dışında gözden çıkarılan futbolcu olmadığı kaydedildi.

DIABATE SAVAŞI

SÜPER Lig'in iki İzmirli ekibi Göztepe ve Altay, Trabzonsporlu Fous-seni Diabate'yi kiralamak için savaşıyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon ikinci yarı-da kiralık oynayan Diabate için resmi tek-lifini iletirken, Altay'ın yanı sıra Giresun da futbolcuya talip oldu. Ancak Malili oyun-cu için en yüksek teklifi Göztepe'nin verdi-ği öğrenildi. Göztepe, orta saha oyuncusu için 550 bin Euro yıllık ücret verirken, Altay ve Giresunspor ise 400'er bin Euro tek-lif etti. Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlamasında yer almayan futbolcu-nun Göztepe'ye transferine daha sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı kulübün kiralık sözleşmesi-ne satın alma opsiyonu da koydurmayı planla-dığı öğrenildi.


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