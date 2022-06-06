Spor Toto Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe'de devir işlemlerinde sona gelindi. Görevinden ayrılan Başkan Mehmet Sepil, resmi imzayı atmaya hazırlanıyor.



GÖZTEPE'DE DEVİR İÇİN İMZALAR ATILYOR



Kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran ve sezon içinde başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil ile Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen'in büyük oranda anlaştığı ve en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı kaydedildi.



TÜRK SPORU ADINA BİR İLK



Danimarkalı iş adamı, Göztepe Sportif A.Ş.'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralırsa Türk sporuna ilk yabancı yatırım olacak. Göztepe, geride bıraktığımız sezonu 28 puanla 19. sırada tamamlamıştı.



