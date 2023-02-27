Göztepe'de yelken tesisleri telaşı

URLA'nın Torosan Mahallesi'nde 2018 yılından beri faaliyet gösteren Göztepe Yelken Tesisleri'nin yıkım kararı camiada şok etkisi yaratırken, Göztepelilerin çabası sonuç verdi.



Yapılan itirazların ardından yıkım kararına ilişkin olarak yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ve hukuksal sürecin devam ettiği açıklandı. Göztepe Yelken Şubesi'nin şu an için tesislerde faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.



Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin bitişiğinde yer alıp yüzlerce çocuğun yelken öğrendiği spor tesisi, yapılan şikayet sonrası Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle 24 Şubat'ta yıkılmanın eşiğinden döndü.



Tesislerin aktif şekilde çalıştığını anlatan Göztepe Yelken Şube Başkanı Hakan Yenigün, "Tesiste tamamen ahşap görünümlü deniz kıyısına uygun olarak düzenlenmiş yapılar bulunuyor. Ağustos'ta Dünya Yelken Şampiyonası yapılacak. Şampiyona için gelecek olan milli takım sporcularının da kullanabileceği giyinme ve soyunma odaları da burada mevcut. Burada yüksek katlı bina, kıyı kanununa muhalefet olarak adlandırılacak büyük tesisler yok. Ticari hiçbir faaliyet yapılmıyor. Bizler burada eğitimler veriyoruz. Denize meraklı olan ve bu bölgede yelken konusunda yeteneği olan öğrencileri eğitiyoruz. Burada çocuklar yelken sporunu öğreniyor. Yıkım kararını mahkemeye taşıyıp hukuki olarak yürütmeyi durdurma talep ettik" açıklamasını yaptı.





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