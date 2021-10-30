Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de yönetim golcü transferi için düğmeye bastı.



Kadroya takviye yapmak için ocak ayını bekleyen Göz-Göz yönetimi, verim alamadığı golcüsü Brown Ideye'nin alternatifini İngiltere'de buldu. İki sezondur varlık gösteremeyen Nijeryalı Ideye'ye ara dönemde kulüp bulmayı hedefleyen kurmayların, şu an kulüpsüz olan yıldız golcü Yaya Sanogo'yu takibe aldığı öne sürüldü.



Son olarak Championship'te Huddersfield ekibinde forma giyen, Arsenal ve Ajax gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde görev yapan Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisi de elinde bulunuyor.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 900 BİN EURO



Yaz transfer döneminde boşta kalan 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde bir nabız yoklaması yapılacağı gelen haberler arasında. Avrupa'dan da talipleri olan Sanogo'nun yeniden çıkış yapabilmek için Süper Lig'i tercih edebileceği öğrenildi. Piyasa değeri 900 bin Euro olan futbolcunun çok daha düşük bir bedelle kadroya katılması planlanıyor.





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