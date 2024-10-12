Göztepe'de Yalçın Kayan'a af yok

Göztepe'de kadro dışı bırakılan Yalçın Kayan'a af çıkmadı. Teknik direktör Stoilov'un taviz vermediği deneyimli oyuncu, ara transfer dönemi için kulüp arayışını sürdürüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe'de Yalçın Kayan'a af yok
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12 Ekim 2024 15:50
Süper Lig'de 12 puanla 6'ncı basamakta yer alan Göztepe'de sezonun 2'nci haftasında kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'a af çıkmadı.
 Teknik direktör Stanimir Stoilov ile 2'nci haftada oynanan Fenerbahçe maçı sonrası tartıştığı iddia edilen orta saha oyuncusu satılık listesine kondu. Ancak transfer döneminde adı hem Süper Lig hem de 1'inci Lig kulüpleri ile anılan Yalçın hiçbir takıma gidemedi.

Kendisine kulüp bulamayan deneyimli futbolcu Göztepe'de de kadroya alınmayınca boşta kaldı. Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Yalçın konusunda taviz vermeyen Stoilov'un oyuncusu ile ilgili defteri kapattığı kaydedildi. Yalçın'ın ara transfer dönemi için kulüpler ile görüştüğü ve kendini hazır tutmaya çalıştığı bildirildi. Yalçın Kayan'ın Göztepe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

ÖZEL MAÇTA RAKİP MANİSA

Göztepe yarın milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanacak özel randevu saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka taraftarlara kapalı olarak oynanacak.

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