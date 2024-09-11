Göztepe'de Yalçın'a, Alanyaspor talip

Süper Lig'de 5'inci haftayı bay geçirecek Göztepe'de kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'a talipler artıyor.



Daha önce Süper Lig'den Antalyaspor ve 1'inci Lig temsilcisi Iğdır FK'nın istediği tecrübeli oyuncu için Alanyaspor'un da devreye girdiği belirtildi. Göztepe yönetimi ile masaya oturan Alanyaspor'un Yalçın transferinde en iyi teklifi verdiği kaydedildi. 13 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine kadar Yalçın'ın kesin olarak Göz-Göz'e veda edeceği açıklandı. Göztepe'nin altyapısından yetişen 25 yaşındaki Yalçın'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Alanyaspor'a çok sıcak baktığı dile getirildi.



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