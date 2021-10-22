Göztepe'de Trabzonspor öncesi 3 eksik

Göztepe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA
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Göztepe'de Trabzonspor öncesi 3 eksik
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22 Ekim 2021 19:59
Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic, antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda 23 Ekim'de oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.


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